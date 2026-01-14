धर्मनगरी हरिद्वार में पावन हर की पौड़ी क्षेत्र में शेख की वेशभूषा पहनकर घूम रहे युवकों का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर हरिद्वार पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए दो युवकों को हिरासत में लिया है. दोनों ने सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स के चक्कर में ये वीडियो बनाया था. जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वायरल वीडियो में दो युवक शेख बनकर हर की पैड़ी पर घूमते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान वो यहां आए लोगों से मिल रहे हैं और कुछ लोग उनके साथ फोटो भी खिंचाते दिख रहे हैं. ये वीडियो जैसे ही सामने आया इसे लेकर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए और भ्रम व गलत संदेश फैलने की आशंका हो गई.

पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया

वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया. जिसके बाद इन युवकों की पहचान हरिद्वार के ही रहने वाले नवीन कुमार और प्रिंस के रूप में हुई. दोनों की उम्र 22 साल है. पुलिस ने जब दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की उन्होंने अपनी गलती मान ली और बताया कि उन्होंने ये वीडियो इसलिए बनाया था ताकि उनके यूट्यूब चैनल को कुछ व्यूज और लाइक्स मिल सके.

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों युवकों ने धार्मिक भावना आहत करने के इरादे से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर चर्चित होने के लिए हर की पौड़ी जैसे पवित्र स्थल पर कंटेंट बनाया था. दोनों युवकों ने अपने इस काम से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने पर माफी मांगी है और कहा कि वो भविष्य ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे.

कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

पुलिस ने इस मामले में धार्मिक स्थल की मर्यादा का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की और भविष्य में ऐसी हरकत दोहराने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. पुलिस ने कहा कि जिन लोगों ने आधी-अधूरी जानकारी देकर इस वीडियो को वायरल किया उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे लोगों की भी पहचान की जा रही है.

बता दें कि हरिद्वार में हर की पैड़ी और यहां के तमाम गंगा के घाटों पर गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है.

