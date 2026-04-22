हरिद्वार में धर्मनगरी की पवित्रता को धक्का पहुंचाने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. हर की पैड़ी के समीप स्थित रोड़ीबेलवाला क्षेत्र में आबकारी विभाग ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है. यह इलाका धार्मिक और संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जहां शराब की बिक्री और सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है. इसके बावजूद यहां खुलेआम इस तरह का अवैध कारोबार चल रहा था, जो प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

मिली जानकारी के अनुसार, नगर निगम की टीम रोड़ीबेलवाला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी. इसी दौरान टीम को एक झोपड़ी संदिग्ध हालत में दिखाई दी. जब झोपड़ी की तलाशी ली गई तो अंदर बड़ी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब का जखीरा मिला. इसके बाद नगर निगम की टीम ने तुरंत आबकारी विभाग को इसकी सूचना दी.

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आबकारी टीम ने झोपड़ी से बरामद की अवैध शराब

सूचना मिलते ही आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और झोपड़ी में छापेमारी की. छापे के दौरान वहां से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस अवैध कारोबार को ‘भूरे’ नाम का व्यक्ति संचालित कर रहा था. उसने झोपड़ी में न केवल शराब बेचने बल्कि लोगों को वहीं बैठाकर पिलाने की भी पूरी व्यवस्था कर रखी थी.

प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस क्षेत्र में यह अवैध गतिविधि चल रही थी, वह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित घोषित है. यहां शराब की बिक्री और सेवन सख्त रूप से निषिद्ध है. इसके बावजूद लंबे समय से इस तरह का धंधा बेखौफ तरीके से चल रहा था. इससे यह सवाल उठता है कि आखिर संबंधित विभागों के कर्मचारी और अधिकारी इस पूरे मामले से कैसे अनजान बने रहे.

स्थानीय बोले- शिकायत के बाद भी नहीं होती कार्रवाई

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार कोई नई बात नहीं है, बल्कि लंबे समय से यहां इस तरह की गतिविधियां चलती रही हैं. लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में अब जब यह मामला सामने आया है, तो लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है.

आरोपी की तलाश में जुटी आबकारी टीम

आबकारी विभाग ने मौके से बरामद शराब को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. साथ ही आरोपी की तलाश भी की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना प्रशासन के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि धार्मिक और संवेदनशील क्षेत्रों में इस तरह के अवैध कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही यह भी जरूरी है कि संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके.

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