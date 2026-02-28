Haridwar News: हरिद्वार में सोशल मीडिया पोस्ट से बवाल, ड्रग इंस्पेक्टर ने यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर दर्ज कराई FIR
Haridwar News In Hindi: ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर रिश्वतखोरी का झूठा आरोप लगाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया है. खुराना ने फेसबुक पर भारती पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था.
उत्तराखंड के हरिद्वार में सोशल मीडिया पर लगाए गए कथित रिश्वत के आरोपों को लेकर विवाद गहरा गया है. ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष केश खुराना के खिलाफ कोतवाली रानीपुर में मुकदमा दर्ज कराया है. मामला 26 फरवरी को फेसबुक पर की गई एक पोस्ट से जुड़ा है जिसमें अनिता भारती पर कथित रूप से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था. पोस्ट वायरल होते ही प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई.
अनिता भारती ने आरोपों को पूरी तरह निराधार, भ्रामक और मानहानिकारक बताया है. उनका कहना है कि यह पोस्ट सुनियोजित तरीके से उनकी छवि धूमिल करने और विभाग की साख को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है. उन्होंने संबंधित पोस्ट और उसके स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखते हुए विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है.
BNS और IT एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला
ड्रग इंस्पेक्टर ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कार्यवाही की मांग की है. उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के आरोप न केवल व्यक्तिगत मानहानि करते हैं बल्कि जनता के बीच भ्रम और अविश्वास भी पैदा करते हैं.
पुलिस ने की पुष्टि, जांच जारी
एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल पोस्ट की सत्यता, स्रोत और मंशा की पड़ताल की जा रही है. जांच के बाद आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी.
सोशल मीडिया की जवाबदेही पर उठे सवाल
इस प्रकरण ने सोशल मीडिया की जवाबदेही और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की सीमाओं पर एक नई बहस छेड़ दी है. बिना सबूत के किसी सरकारी अधिकारी पर सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाना अब कानूनी पचड़े में डाल सकता है.
