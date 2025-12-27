उत्तराखंड के हरिद्वार में बीते दिनों लक्सर में हुए पुलिस वाहन पर हमले के मामले में घायल आरोपी गैंगस्टर विनय त्यागी की मौत के बाद अब उनके परिवार और गांव खायखेड़ी से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. गांव में शोक का माहौल है और परिजन इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं. विनय त्यागी का पैतृक गांव यूपी के मुज़फरनगर के पुरकाजी में है.

मृतक विनय त्यागी के परिवार के नजदीकी रिश्तेदार और गांव खायखेड़ी निवासी रामकुमार ने बताया कि विनय त्यागी का गांव के लोगों के साथ व्यवहार हमेशा अच्छा रहा. उन्होंने कहा कि गांव में उनका मकान जरूर है, लेकिन बीते करीब एक साल से वह बंद पड़ा हुआ है और वहां कोई नहीं रहता था. विनय त्यागी का गांव में ज्यादा रहना-सहना नहीं था. और उनका परिवार अधिकतर समय गांव से बाहर ही रहा.

विनय त्यागी कभी-कभार माता-पिता से मिलने आता था

ग्रामीणों के मुताबिक उनके माता-पिता गांव में रहते थे और विनय त्यागी कभी-कभार ही उनसे मिलने आते थे. गांव में उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही किसी तरह का विवाद सामने आया है. परिजनों के अनुसार, विनय त्यागी का बचपन मेरठ में बीता. उनके पिता नौकरीपेशा थे और उसी के चलते पूरा परिवार बाहर रहकर ही रहा. विनय की पढ़ाई और परवरिश भी गांव से बाहर रहकर हुई. गांव से उनका जुड़ाव सीमित था और यहां सिर्फ पारिवारिक संबंधों के कारण आना-जाना होता था.

गांव में प्रभाव-पत्नी दो बार ब्लॉक प्रमुख बनीं

उनका परिवार क्षेत्र के लिए सक्रिय रहा है. वह दो बार योजना प्रमुख भी रह चुके थे. उनकी पत्नी भी प्रमुख रही हैं और परिवार का सामाजिक व्यवहार क्षेत्र में हमेशा अच्छा माना जाता रहा है. परिजन राम कुमार ने कहा, “गांव में उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. प्रशासन को सोचना चाहिए कि गोली चलाने वाले को कैसी सजा मिलनी चाहिए.”

फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक जांच जारी है और परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं. गांव खायखेड़ी में विनय त्यागी की मौत के बाद शोक और सवाल दोनों बने हुए हैं.यही नहीं परिजनों ने विनय त्यागी की ह्त्या के पीछे गहरी साजिश के आरोप लगाए हैं.