हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियां तेज, मुख्य सचिव ने लिया जायजा

हरिद्वार में अगले साल आयोजित होने वाले कुंभ को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं. मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर कुंभ क्षेत्र का निरीक्षण किया. टेंपो ट्रैवल में बैठकर उन्होंने अधिकारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे निर्माण और विकास कार्यों का जायजा लिया. साथ ही अधिकारियों से कार्यों की प्रगति का फीडबैक लिया.

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कुंभ की तैयारियों के निरीक्षण के दौरान अधूरे कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. आनंद वर्धन ने निरीक्षण के दौरान कुंभ मेला अधिकारी सोनिका, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर दिया जोर

एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सीएस आनंद वर्धन ने कहा कि "जनवरी से हमारा 2027 का कुंभ प्रारंभ होने जा रहा है. कुंभ को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर से कई योजनाओं के तहत कार्य स्वीकृत किए गए हैं. हमारा प्रयास है कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो और उन्हें अच्छा अनुभव मिले."

'सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हैं प्रतिबद्ध'

उन्होंने बताया कि कुंभ 2027 के लिए करीब 700 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं और उन पर लगातार काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि कोशिश है कि सभी कार्य समय से और गुणवत्ता के साथ पूरे हों. यह भी कहा है कि चुनौती हमेशा रहती है, लेकिन हम सभी कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

ये रहीं स्नान की प्रमुख तिथियां

हरिद्वार में लगने वाले कुंभ 2027 के स्नान की तिथियां भी सामने आई हैं, जो इस प्रकार हैं. 14 जनवरी 2027 मकर संक्रांति को शुभारंभ व पहला स्नान होगा. 06 फरवरी 2027 मौनी अमावस्या पर दूसरा स्नान होगा. 11 फरवरी को बसंत पंचमी को स्नान होगा. 20 फरवरी माघ पूर्णिमा पर स्नान होगा. 06 मार्च महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान होगा. 08 मार्च फाल्गुन अमावस्या पर अमृत स्नान होगा. 07 अप्रैल नव संवत्सर,15 अप्रैल को राम नवमी और 20 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा पर कुंभ का समापन होगा.

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