हरिद्वार में गंगा घाट पर पालतू कुत्ते को नहलाने पर बवाल, विरोध करने पर भड़की महिला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हरिद्वार के घाट पर पालतू कुत्ते को नहलाने पर हंगामा हुआ.

महिला ने विरोध करने वालों से बहस की, फिर चली गई.

घटना का वीडियो वायरल, लोग गंगा की गरिमा बचाने की मांग कर रहे.

तीर्थ पुरोहित ने कहा, ऐसे कृत्य आस्था के प्रति अनभिज्ञता है.

उत्तराखंड के हरिद्वार में पालतू कुत्ते को गंगा में नहलाने को लेकर घाट पर हंगामा मच गया. मामला हरिद्वार के सर्वानंद घाट का बताया जा रहा है. यहां परिवार के साथ आई एक महिला अपने पालतू कुत्ते को गंगा में नहलाने लगी. ये देखकर घाट पर मौजूद अन्य लोगों ने इसका विरोध किया तो महिला उल्टा लोगों से ही उलझ गई और उनपर चिल्लाने लगी.

महिला ने विरोध कर रहे लोगों को काफी उल्टा-सीधा सुनाया और यहां तक कहने लगी कि अगर मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की है तो सबको सजा मिलेगी. हालांकि, बहस बढ़ती हुई देख परिजनों ने महिला को समझाया और फिर वो कुत्ते को लेकर तत्काल वहां से निकल गई. इस दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने यह पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर अपने एक्स पर शेयर कर दी.

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तीर्थ पुरोहितों ने जताई आपत्ति

अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, मामला कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और गंगा की गरिमा को बचाए रखने के लिए ऐसे लोगों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं.

हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने इस मामले पर आपत्ति जताते हुए कहा, "चूंकी गंगा साक्षात देवी है, वहां विभिन्न लोग अपनी आस्था के तहत धार्मिक कर्म करते हैं. विविध सनातन धर्म के कर्म में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है. इस प्रकार से कुत्ते को नहलाना या लोगों के टोकने बाद भी न सुनना और लोगों से झगड़ा करना ...ये इतनी बड़ी अनभिज्ञता है कि वो सनातन धर्म के होकर भी केवल उस जीव के प्रति प्रेम की बात करते हैं, लेकिन सनातन धर्म शास्त्र के उपदेशों को नहीं जानते. इसे कहते हैं भावनात्मक होकर आस्था के प्रति गलत प्रकार की जानकारी रखना और ऐसे ही लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं."

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