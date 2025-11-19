हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे के तीनों हथियार लाइसेंस रद्द, हरिद्वार DM का एक्शन

पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे के तीनों हथियार लाइसेंस रद्द, हरिद्वार DM का एक्शन

Haridwar News: 15 नवंबर को आर. यशोर्धन पुत्र एस. रामास्वामी की तहरीर पर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. तहरीर में अज्ञात व्यक्तियों पर गाड़ी रोककर मारपीट करने और डराने-धमकाने के आरोप लगे थे.

By : दानिश खान | Updated at : 19 Nov 2025 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पुत्र दिव्य प्रताप सिंह के तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं. यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की 17 नवंबर 2025 की आख्या के आधार पर की गई, जिसमें दिव्य प्रताप पर लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगे थे.

जानकारी के अनुसार, 15 नवंबर 2025 को आर. यशोर्धन पुत्र एस. रामास्वामी की तहरीर पर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. तहरीर में अज्ञात व्यक्तियों पर गाड़ी रोककर मारपीट करने और डराने-धमकाने के आरोप लगाए गए थे. विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, वादी और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी के रूप में दिव्य प्रताप सिंह का नाम सामने आया,.जांच में यह भी पाया गया कि दिव्य प्रताप ने वादी एवं पीड़ित निशांत यादव के साथ मारपीट की और उन्हें अपनी लाइसेंसी पिस्टल/रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया.

जांच के दौरान मुकदमे में धारा 126/352 बीएनएस और धारा 30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई, पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि दिव्य प्रताप सिंह के नाम हरिद्वार जिले में तीन शस्त्र लाइसेंस जारी थे:

  1. रिवॉल्वर नंबर 3107638 (32 बोर)
  2. रिवॉल्वर नंबर 75931 (32 बोर)
  3. बन्दूक नंबर 148042

शस्त्र लाइसेंस नियमों का उल्लंघन

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पुलिस आख्या का अध्ययन करने के बाद यह पाया कि आरोपी ने शस्त्र लाइसेंस नियमों का उल्लंघन किया है और अपने हथियारों का दुरुपयोग करते हुए जनसुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न किया. इसलिए जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से उनके सभी तीनों शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित व निरस्त कर दिए गए.

डीएम ने करण बताओ नोटिस भी किया जारी

जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून और हरिद्वार को निर्देशित किया कि कारण बताओ नोटिस की प्रति अभियुक्त को तामील कराई जाए और शस्त्रों को अपनी अभिरक्षा में लेकर संबंधित रिपोर्ट समय पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए. इस मामले में अभी प्रणव सिंह चैम्पियन या उनके बेटे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

और पढ़ें
Published at : 19 Nov 2025 10:29 AM (IST)
Tags :
Haridwar News UTTARAKHAND NEWS Arms Licenses
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
सऊदी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा US, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल-भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
बॉलीवुड
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
सऊदी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा US, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल-भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
बॉलीवुड
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
इंडिया
'भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
'भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
फूड
हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी
हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget