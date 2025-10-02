हरिद्वार में महिला का प्रसव कराने से इनकार करने वाली डॉक्टर पर एक्शन, तत्काल खत्म कीं सेवाएं
Haridwar News: ये घटना सोमवार रात की जब एक गर्भवती महिला जिला अस्पताल में प्रसव के लिए पहुंची थी लेकिन डॉक्टर ने उसकी डिलीवरी कराने से मना कर दिया. महिला ने फर्श पर ही बच्ची को जन्म दिया.
हरिद्वार में मजदूर की पत्नी का प्रसव अस्पताल में करने से इनकार करने वाली डॉक्टर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आरोपी डॉक्टर की सेवाएं समाप्त कर दी गई है. यह इस खबर को एबीपी लाइव ने प्रमुखता से उठाया था. महिला डॉक्टर ने अस्पताल में प्रसव के लिए आई गर्भवती महिला का इलाज करने से इनकार कर दिया था.
ये मामला सोमवार रात का है जब ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए जिला महिला अस्पताल हरिद्वार लाया गया था. रात करीब 9:30 बजे जब महिला को भर्ती किया गया उसे समय ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सलोनी ने डिलीवरी करने से मना कर दिया.
महिला डॉक्टर ने दी थी बदसलूकी
आरोप है कि उन्होंने मरीज के साथ आई आशा कार्यकर्ता से भी अभद्रता की. इस दौरान महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन डॉक्टर ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया. बाद में आशा कार्यकर्ता और अन्य स्टाफ की मदद से महिला ने अस्पताल के ही बेड पर बच्ची को जन्म दिया.
डिलीवरी के बाद अस्पताल प्रबंधन में महिला को भर्ती तो कर लिया लेकिन, इस घटना ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इस खबर को एबीपी लाइव ने प्रमुखता से लिखा था जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है.
आरोपी महिला डॉक्टर की सेवाएं समाप्त
इस पूरी खबर के सामने आने के बाद सीएमओ डॉक्टर आरके सिंह ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है उन्होंने 24 घंटे के भीतर ही प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आरबी सिंह से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी जांच में स्पष्ट हुआ कि डॉक्टर सलोनी ने अपनी कर्तव्यों में लापरवाही की और मरीज की जिंदगी को खतरे में डाल दिया.
जांच रिपोर्ट के आधार पर सीएमओ ने अनुबंध पर कार्यरत डॉक्टर सलोनी पंथी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
