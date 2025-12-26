हरदोई में ईदगाह के बाहर मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आंशका, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के हरदोई के कछौना थाना इलाके में एक युवक की सिर पर हमला कर हत्या कर दी गई, उसका शव गांव के बाहर ईदगाह के बाहर बरामद हुआ है. बताया गया युवक अपने साथी के साथ घर के बाहर से गया था, अगले दिन शाम को लकड़ी बीनने गए लोगों ने जब उसका शव देखा तो हड़कंप मच गया. मृतक के भाई और मां ने गांव के ही एक युवक पर हत्या के आरोप लगाए हैं. एएसपी पूर्वी सीओ बघौली के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है.

जानकारी के मुताबिक, कछौना थाना क्षेत्र के कामीपुर गांव के बाहर ईदगाह स्थित है, जहां पर गांव के ही रहने वाले 20 वर्षीय युवक रियाज पुत्र शकील का शव ईट चट्ठे पर खून से लथपथ अवस्था में पाया गया. मृतक के सिर पर हमले के निशान मौजूद थे. शव देखते ही हड़कंप मच गया और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई.

पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा

वहीं, घटना की खबर मिलते ही मृतक के माता पिता व भाई मौके पर पहुंचे. वहीं इस मामले की सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक निर्भय प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव कब्जे में लिया और पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. साथ ही मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई. वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

मृतक के भाई राज और मृतक की मां शजरतुन ने गांव के ही एक युवक पर घर से ले जाकर हत्या के आरोप लगाए है. मृतक के 3 भाई है इनमे चांद राज और बहन नरगिस है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. एएसपी सुबोध गौतम ने सीओ बघौली प्रवीण कुमार के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और परिजनों से जानकारी ली.