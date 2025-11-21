हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरदोई में छेड़छाड़ के शक में युवकों से आमानवीयता, ग्रामीणों ने की पिटाई, जबरन काटे सिर के बाल

UP News: माधौगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में दो युवकों के साथ अमानवीय हरकत हुई है. यहां छेड़छाड़ के शक में न सिर्फ दो युवकों से मारपीट की गई, बल्कि जबरन उनके सिर के बाल भी काटे गए.

By : रंजीत कुमार सिंह, हरदोई | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 21 Nov 2025 05:42 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के माधौगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में दो युवकों के साथ अमानवीय हरकत हुई है. गांव के कुछ ग्रामीणों ने दोनों युवकों को रोमियो बताकर रोक लिया और उनसे बेरहमी से पेश आते हुए न सिर्फ उनके बाल जबरन काट दिए बल्कि सिर पर चौराहा भी बना दिया और पिटायी की. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

हालांकि, इससे पहले 17 नवंबर को माधौगंज थाने में तैनात दरोगा शुभम सिंह ने दोनो युवकों के विरुद्ध सड़क पर आने जाने वाली महिलाओं युवतियों पर अश्लील फब्तियां कसने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी लेकिन अभी तक गिरफ्तारी न हो सकी थी. अब अमानवीय व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद 5 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.

ग्रामीणों ने की युवकों की पिटाई, सिर के काटे गए बाल

जानकारी के मुताबिक, माधौगंज थाना क्षेत्र के भैसीमऊ गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमे दो युवकों के साथ मारपीट की जा रही है. वीडियो में युवकों के सिर के बाल काटे जा रहे हैं, साथ ही चौराहा भी बनाया जा रहा है.  इसमें ग्रामीणों के साथ ही खाखी वर्दी धारी द्वारा भी पीटा गया है. 

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि भैंसीमऊ गांव की युवती बाजार आई थी. वह ई-रिक्शा से गांव लौट रही थी. इसी दौरान मंगरौली गांव के दोनों युवक बाइक से ई-रिक्शा के पीछे लग गए जिसकी सूचना युवती ने मोबाइल से परिवार वालों को दे दी. जैसे ही युवक गांव पहुंचे पहले से ही इंतजार कर रहे युवती के परिवार वालों ने दोनों को पकड़ लिया. पहले दोनों की जमकर डंडे और लात-घूंसों से पिटाई की. जबरन बाल काट दिए और सिर पर चौराहा बना दिया.

पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया

एसपी अशोक कुमार मीणा ने कहा कि यह वीडियो 17नवंबर का है, जहां माधौगंज थाने में दरोगा शुभम ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि सड़क पर आने जाने वाली महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने के मामले में संजय और रवि निवासी मंगरौली थाना बिलग्राम पर एफआईआर दर्ज हुई थी. अब जब इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है तो मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है.

Published at : 21 Nov 2025 05:42 PM (IST)
