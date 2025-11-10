हरदोई का धार्मिक चोर! पहले भगवान को प्रणाम किया पैर छुए और फिर दानपात्र तोड़कर चुराए पैसे

उत्तर प्रदेश के हरदोई में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक चोर ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम किया लेकिन, उससे पहले उसने भगवान के पैर छुए और उन्हें श्रद्धा से नमन किया. इसके बाद चोर मंदिर में रखे दानपात्र को उठाकर उसे तोड़ा और पैसे चुरा लिए. ये पूरी घटना में मंदिर में लगे सीसीटीवी में क़ैद हो गई जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

ये घटना हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र के बिवियापुर स्थित सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर की है. सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि एक चोर मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, जिसके बाद उसने पहले चारों तरफ मंदिर में रखी भगवान की प्रतिमाओं को देखा और फिर उन्हें श्रद्धा के साथ प्रणाम किया और पांव छुए. इसके बाद वो दानपात्र की ओर बढ़ा और उसे तोड़कर पैसे चुरा लिए.

भगवान को प्रणाम कर चुराया दानपात्र

मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रोहतास सिंह राणा का कहना है कि शनिवार की दोपहर वो किसी काम से सवायजपुर गए थे, इस दौरान करीब 2 बजे एक अज्ञात युवक मंदिर में पहुंचा और यहां रखे दानपात्र को उठाकर ले गया. उन्होंने बताया कि इस दानपात्र में करीब 3 हजार रुपये रखे थे जिन्हें चोर ने चुरा लिया.

आरोपी युवक की ये करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मन्दिर कमेटी अध्यक्ष रोहताश सिंह राणा ने रविवार को बताया कि उन्होंने घटना की सूचना पचदेवरा थाना पुलिस को दी है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज खंगाली है.

पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वह चोर की पहचान कर उसे पकड़ लेगी. वहीं मंदिर में दिनदहाड़े हुई इस चोरी से भक्तों में आक्रोश है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं. लेकिन, इसके साथ ही युवक ने जिस तरह से चोरी से पहले भगवान का प्रणाम किया उसे लेकर भी कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं.

UP Weather: यूपी में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठंड, इटावा में 8.4 तक लुढ़का पारा, बेहद खराब श्रेणी एक्यूआई दर्ज



