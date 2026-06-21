यूपी: हरदोई में नकली सोने की मूर्ति देकर ठगी, महिला से 10 लाख रुपये लेकर शातिर हुए फरार

हरदोई जिले में ठगों ने एक महिला को सोने की मूर्ति मिलने का झांसा देकर 10 लाख रुपये की ठगी कर ली. पीड़िता दिन्नी देवी सिंह थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के अहमदपुर रेती की रहने वाली हैं. पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

करीब 20 दिन पहले शाहजहांपुर से आए दो मजदूरों ने पीड़िता के घर में निर्माण कार्य के दौरान खुदाई में सोने की मूर्ति मिलने का दावा किया. उन्होंने परिवार को विश्वास में ले लिया और कहा कि मूर्ति बहुत कीमती है.

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बेटी को भी बनाया साजिश का हिस्सा

ठगों ने पीड़िता की बेटी उजाला सिंह (इंद्र नगर कॉलोनी) से भी संपर्क किया. उन्होंने कहा कि मूर्ति बाहर बेचने में खतरा है, इसलिए शाहाबाद रेलवे ओवरब्रिज के पास सौदा तय हुआ. वहां ठगों ने नकली मूर्ति देकर 10 लाख रुपये लेकर भाग गए.

पुलिस जांच में जुटी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही

अपर पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. आरोपियों की तलाश जारी है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का मानना है कि ठग पहले से प्लानिंग करके आए थे.

मजदूरों के रूप में घर में घुसकर उन्होंने पूरे परिवार का विश्वास जीता और फिर बड़ी रकम ठग ली. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है. पुलिस ने आसपास के थानों को अलर्ट कर दिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

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