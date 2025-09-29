हरदोई में तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की भिड़ंत, दो महिला और 2 बच्चों समेत 5 की मौत

उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, इस सड़क हादसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हुई है. एक तेज रफ्तार पिकअप डाला ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और पेड़ से जा टकराया।बाइक सवार दो महिला दो बच्चों समेत एक पुरुष की मौत हो गई.

इस मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. इस दुर्घटना को अंजाम देने वाला पिकअप चालक मौके से फरार हो गया. इस घटना की जानकारी मिलते ही डीएम समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच, पुलिस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है.

भीषण सड़क हादसा हरदोई जनपद के सुरसा थाना क्षेत्र के सुरसा तिराहे के पास हुआ है. सुरसा थाना क्षेत्र के भीठा गांव निवासी संदीप के पुत्र कार्तिक 3 वर्ष का सोमवार को हरदोई के बाबा मंदिर में मुंडन संस्कार था. मुंडन संस्कार करने के बाद दोपहर को संदीप बाइक से अपने साथ अपने साले टड़ियावां थाना क्षेत्र के जिगनिया गांव निवासी संतराम 30 वर्ष पत्नी संगीता 28 वर्ष बहन मोनी 27 वर्ष पत्नी संदीप, संतराम का भांजा आशु 10 वर्ष के साथ भीठा जा रहा था.

अनियंत्रित होकर खाई में घुस गया था लोडर

इस दौरान बीच रास्ते में हरदोई बिलग्राम मार्ग पर सुरसा तिराहा के पास बिलग्राम की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे हैं लोडर की टक्कर लगने से बाइक सवार पांचो की मौत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि लोडर अनियंत्रित होकर खाई में घुस गया, इस हादसे की जानकारी पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद एसडीएम सदर सुशील मिश्रा सीओ सिटी अंकित मिश्रा व सुरसा पुलिस ने लोडर व बाइक को कब्जे में लिया.

घटना के बाद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे

इस घटना के बाद डीएम अनुनय झा, एसपी अशोक कुमार मीणा समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. डीएम ने बताया कि पूरे मामले में जानकारी की जा रही है जो तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि सरकार से जो भी सहायता मिल रही है वह परिजनों को तत्काल मुहैया कराई जाएगी.