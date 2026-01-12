हरदोई में थाने के अंदर पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, विवेचक और महिला सिपाही सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है।यहां पुलिस अभिरक्षा में थाने के अंदर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. महिला की हत्या उसके ही पति ने की है. इस घटना के बाद पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. एसपी अशोक कुमार मीणा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और कार्रवाई के निर्देश दिए है. यह महिला पांच दिन पहले प्रेमी के साथ चली गई थी पुलिस उसको बरामद कर विधिक कार्रवाई की तैयारी कर रही थी तभी उसके पति ने थाने के अंदर ही महिला की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी.

इस मामले में एसपी ने विवेचक और महिला आरक्षी को सस्पेंड कर दिया है. इस मामले की जांच एडिशनल एसपी करेंगे, एसपी ने बताया कोई अन्य भी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.

घात लगाकर बैठे पति ने पीछे से किया हमला

दिनदहाड़े पुलिस अभिरक्षा में हुई यह वारदात पाली थाने में हुई है. यहां पाली थाना क्षेत्र के रमापुर अटरिया निवासी सोनी पांच दिन पहले अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी. इस मामले में पति ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी घर से जेवर और 35 हजार नगदी लेकर गई है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रविवार को उसे बरामद कर लिया था और सोमवार को सोनी को कोर्ट में पेश करने और अन्य कानूनी औपचारिकताओं की प्रक्रिया चल रही थी. इसी बीच एक महिला सिपाही सोनी को थाना परिसर में स्थित मेस में खाना खिलाने ले जा रही थी तभी घात लगाकर बैठे उसके पति अनूप ने पीछे से हमला कर दिया और अपनी पत्नी पर फायर झोंक दिया गोली लगते ही सोनी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी.

आनन-फानन में घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया

थाना परिसर में गोली चलने की आवाज से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वारदात के तुरंत बाद सतर्क पुलिसकर्मियों ने मौके से भाग रहे आरोपी पति अनूप और उसके एक साथी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है.

कई थानों की फोर्स घटनास्थल पर पहुंची

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, अपर पुलिस अधीक्षक एमपी सिंह,सीओ शाहाबाद आलोक राजनरायन, सहित कई थानों की फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई थी उच्चाधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है. एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि विवेचक और महिला आरक्षी को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच एडिशनल एसपी करेंगे. एसपी ने बताया कोई अन्य भी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी. थाना परिसर के भीतर सुरक्षा में हुई चूक की भी जांच की जा रही है.