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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड23 साल पुराने जेनी केस में दो राज्यों में जांच की तैयारी, हरक सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें

23 साल पुराने जेनी केस में दो राज्यों में जांच की तैयारी, हरक सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें

उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर दोबारा लगे दुष्कर्म के आरोपों के बाद 23 साल पुराना जेनी प्रकरण फिर सुर्खियों में है. मामले में अब दो राज्यों में कार्रवाई की संभावना है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 12 Nov 2026 05:34 PM (IST)
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उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर दोबारा लगे दुष्कर्म के आरोपों के बाद 23 साल पुराना जेनी प्रकरण फिर सुर्खियों में है. मामले में अब दो राज्यों में कार्रवाई की संभावना बनती दिख रही है. एक ओर देहरादून में पुलिस पुराने अभिलेखों की पड़ताल कर रही है, तो दूसरी ओर असम में भी हरक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की चर्चा है.

डोईवाला की सीओ वंदना वर्मा पुराने दस्तावेजों के आधार पर मामले की जांच कर रही हैं. उनके मुताबिक, वर्ष 2003 से जुड़ी सभी पत्रावलियां मंगवाई जा रही हैं. इनके अध्ययन के बाद जेनी के बयान दर्ज किए जाएंगे. जांच में जेनी के बेटे के डीएनए सैंपल को लेकर लगाए गए आरोपों की भी पड़ताल होगी. जेनी इससे पहले 6 नवंबर को डीजीपी दीपम सेठ से मिलकर शिकायती पत्र सौंप चुकी हैं. देहरादून में हरक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी या नहीं, यह काफी हद तक सीओ की जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा.

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असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आया नया मोड़

मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की एंट्री ने नया मोड़ दे दिया है. जेनी ने 10 नवंबर को उनसे मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद अगले दिन 11 नवंबर को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जेनी के साथ जो हुआ, वह बेहद गलत और निंदनीय है और न्याय की इस लड़ाई में वे उनके साथ मजबूती से खड़े हैं.

सूत्रों के अनुसार, असम में भी हरक सिंह रावत के खिलाफ एफआईआर कराने की तैयारी है. यदि वहां मुकदमा दर्ज होता है तो उन्हें उत्तराखंड के बाहर भी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, अभी असम पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है.

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डीएनए जांच पर टिका है पूरा विवाद

विवाद के केंद्र में डीएनए जांच है. वर्ष 2004 में सीबीआई ने डीएनए टेस्ट के बाद हरक सिंह रावत को क्लीन चिट दी थी, लेकिन 6 नवंबर को जेनी ने दावा किया कि सीबीआई ने उनके बेटे का डीएनए सैंपल लिया ही नहीं था. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फिर किसके सैंपल का मिलान किया गया. जेनी के इस दावे को भी अब पुराने दस्तावेजों की कसौटी पर परखा जाएगा.

जेनी हरक सिंह रावत को ही अपने 23 वर्षीय बेटे का पिता बताती हैं और नए डीएनए टेस्ट की मांग कर रही हैं. दूसरी ओर, हरक सिंह ने दून अस्पताल के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बच्चे के पिता का नाम बबलू बताया है. उनके अनुसार, बबलू बरेली का रहने वाला था और देहरादून आने से पहले जेनी करीब तीन महीने तक उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रही थीं.

हरक सिंह का पलटवार, वाजपेयी सरकार का दिया हवाला

आरोपों के बाद हरक सिंह रावत ने सीबीआई की पुरानी जांच का बचाव किया और बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब यह मामला सामने आया था, तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार थी. उसी दौरान सीबीआई ने जांच की और उन्हें राहत मिली. उनका दावा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने भी फोन कर उन्हें क्लीन चिट की जानकारी दी थी. हरक ने सवाल उठाया कि यदि आज बीजेपी नेता पुरानी सीबीआई जांच पर उंगली उठा रहे हैं, तो उन्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि तत्कालीन अटल सरकार के समय सीबीआई ने गलत जांच की थी.

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Politics UTTARAKHAND NEWS
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