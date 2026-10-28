‘हर घर दिवाली’ अभियान का असर: हादसे से जूझ रही महिला के लिए मददगार बने पार्थ गौतम

संवेदनशीलता और वक्त पर मिला सहयोग किसी उजड़ते परिवार में कैसे नई उम्मीद जगा सकता है, इसकी एक बानगी उत्तर प्रदेश के बरेली में देखने को मिली है. रसोई में हुए एक गंभीर हादसे में बुरी तरह झुलस चुकी महिला के इलाज के लिए समाजसेवी पार्थ गौतम ने मदद का हाथ बढ़ाया है, जिससे वर्षों से निराशा के साये में जी रहे परिवार को राहत मिली है.

यह मामला एक ऐसी महिला से जुड़ा है, जिसका चेहरा रसोई की एक दुर्घटना में गंभीर रूप से झुलस गया था. हादसे के बाद न सिर्फ महिला को लंबी शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी, बल्कि पूरा परिवार गहरे मानसिक तनाव और बेबसी के दौर से गुजर रहा था. हालात इतने बदतर हो चुके थे कि परिवार ने महिला के ठीक होने की उम्मीद तक छोड़ दी थी.

हरसंभव मदद दिलाने का दिया आश्वासन

बताया जाता है कि पिछले साल ‘हर घर दिवाली’ अभियान के तहत जब पार्थ गौतम इस पीड़ित परिवार तक पहुंचे, तो उन्होंने परिवार की दयनीय स्थिति को करीब से महसूस किया. उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हुए भरोसा दिलाया कि संकट के इस दौर में वे अकेले नहीं हैं. साथ ही, महिला के इलाज के लिए देश-विदेश के बेहतर चिकित्सा संस्थानों से हरसंभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया.

दावा किया जा रहा है कि इसके बाद पार्थ गौतम और उनकी टीम ने महिला के इलाज में लगातार आर्थिक और चिकित्सीय सहयोग दिया. कई चरणों से गुजरी प्लास्टिक सर्जरी और अन्य मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद अब महिला की सेहत में काफी सुधार बताया जा रहा है, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली है.

यह पूरी घटना इस बात को रेखांकित करती है कि सामाजिक सरोकार केवल कागजी दावों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संकट की घड़ी में निभाया गया साथ किसी की जिंदगी बदल सकता है.

हर दिन 80 परिवारों से मिल रहे हैं पार्थ

फिलहाल, इस साल भी यह अभियान जारी है, जिसके तहत बरेली में प्रतिदिन लगभग 80 परिवारों से संपर्क साधकर उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक जरूरतों को परखा जा रहा है. आयोजकों का दावा है कि इस साल करीब 2000 जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि रोशनी के पर्व दिवाली की खुशियां उन घरों तक भी पहुंच सकें जो संसाधनों के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं.

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