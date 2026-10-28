Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड‘हर घर दिवाली’ अभियान का असर: हादसे से जूझ रही महिला के लिए मददगार बने पार्थ गौतम

‘हर घर दिवाली’ अभियान का असर: हादसे से जूझ रही महिला के लिए मददगार बने पार्थ गौतम

बरेली में रसोई हादसे में गंभीर रूप से झुलसी एक महिला को समाजसेवी पार्थ गौतम ने मदद दी. परिवार ने महिला के ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी. अब महिला की सेहत में सुधार है, जिससे परिवार को राहत मिली है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 28 Oct 2026 06:51 PM (IST)
Preferred Sources

संवेदनशीलता और वक्त पर मिला सहयोग किसी उजड़ते परिवार में कैसे नई उम्मीद जगा सकता है, इसकी एक बानगी उत्तर प्रदेश के बरेली में देखने को मिली है. रसोई में हुए एक गंभीर हादसे में बुरी तरह झुलस चुकी महिला के इलाज के लिए समाजसेवी पार्थ गौतम ने मदद का हाथ बढ़ाया है, जिससे वर्षों से निराशा के साये में जी रहे परिवार को राहत मिली है.

यह मामला एक ऐसी महिला से जुड़ा है, जिसका चेहरा रसोई की एक दुर्घटना में गंभीर रूप से झुलस गया था. हादसे के बाद न सिर्फ महिला को लंबी शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी, बल्कि पूरा परिवार गहरे मानसिक तनाव और बेबसी के दौर से गुजर रहा था. हालात इतने बदतर हो चुके थे कि परिवार ने महिला के ठीक होने की उम्मीद तक छोड़ दी थी.

हरसंभव मदद दिलाने का दिया आश्वासन 

बताया जाता है कि पिछले साल ‘हर घर दिवाली’ अभियान के तहत जब पार्थ गौतम इस पीड़ित परिवार तक पहुंचे, तो उन्होंने परिवार की दयनीय स्थिति को करीब से महसूस किया. उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हुए भरोसा दिलाया कि संकट के इस दौर में वे अकेले नहीं हैं. साथ ही, महिला के इलाज के लिए देश-विदेश के बेहतर चिकित्सा संस्थानों से हरसंभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया.

दावा किया जा रहा है कि इसके बाद पार्थ गौतम और उनकी टीम ने महिला के इलाज में लगातार आर्थिक और चिकित्सीय सहयोग दिया. कई चरणों से गुजरी प्लास्टिक सर्जरी और अन्य मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद अब महिला की सेहत में काफी सुधार बताया जा रहा है, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली है.

यह पूरी घटना इस बात को रेखांकित करती है कि सामाजिक सरोकार केवल कागजी दावों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संकट की घड़ी में निभाया गया साथ किसी की जिंदगी बदल सकता है.

हर दिन 80 परिवारों से मिल रहे हैं पार्थ

फिलहाल, इस साल भी यह अभियान जारी है, जिसके तहत बरेली में प्रतिदिन लगभग 80 परिवारों से संपर्क साधकर उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक जरूरतों को परखा जा रहा है. आयोजकों का दावा है कि इस साल करीब 2000 जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि रोशनी के पर्व दिवाली की खुशियां उन घरों तक भी पहुंच सकें जो संसाधनों के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- सड़क हादसों में लोगों की जान बचाने के लिए पार्थ गौतम फाउंडेशन आया आगे, बांटे 2000 हेलमेट, सरकार से की यह बड़ी मांग!

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Bareilly UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी की जीत, तीसरे नंबर पर रहे सपा के संजयन त्रिपाठी
CM योगी के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी की जीत, तीसरे नंबर पर रहे सपा के संजयन त्रिपाठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पुलिस की ऑनलाइन यौन शोषण के खिलाफ कार्रवाई, 24 बच्चों को बचाया
यूपी पुलिस की ऑनलाइन यौन शोषण के खिलाफ कार्रवाई, 24 बच्चों को बचाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में BJP का 'लोकतंत्र बचाओ' अभियान, 1 नवंबर को नितिन नवीन की पदयात्रा
यूपी में BJP का 'लोकतंत्र बचाओ' अभियान, 1 नवंबर को नितिन नवीन की पदयात्रा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश से नहीं भेदा गया CM योगी का किला, गोरखपुर में BJP की जीत; तीसरे नंबर पर रही सपा
अखिलेश से नहीं भेदा गया CM योगी का किला, गोरखपुर में BJP की जीत; तीसरे नंबर पर रही सपा
Advertisement

वीडियोज

YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Bollywood News: लॉस एंजिल्स के रेड कारपेट पर छाया 'रामायण' की स्टार कास्ट का रॉयल लुक (28.10.26)
Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल, 'फॉर्म 6 भरने को क्यों कहा जा रहा है?'
सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल, 'फॉर्म 6 भरने को क्यों कहा जा रहा है?'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश से नहीं भेदा गया CM योगी का किला, गोरखपुर में BJP की जीत; तीसरे नंबर पर रही सपा
अखिलेश से नहीं भेदा गया CM योगी का किला, गोरखपुर में BJP की जीत; तीसरे नंबर पर रही सपा
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
स्पोर्ट्स
WPL 2027 Auction: किस टीम के पास कितने स्लॉट? जानें सभी का पर्स; 150 खिलाड़ियों की लगेगा बोली
किस टीम के पास कितने स्लॉट? जानें सभी का पर्स; 150 खिलाड़ियों की लगेगा बोली
इंडिया
ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
विश्व
Explained: इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार से फायदा होगा?
इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार फायदेमंद?
ट्रेंडिंग
तालिबानियों के बीच पहुंचा भारतीय शख्स, बंदूक पकड़ बोला, ये कैसे....
तालिबानियों के बीच पहुंचा भारतीय शख्स, बंदूक पकड़ बोला, ये कैसे....
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget