हापुड़ में रॉन्ग साइड दौड़ी तेज रफ्तार कार, बाइक को मारी टक्कर; महिला और दो बच्चे गंभीर घायल

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां नेशनल हाईवे पर नियमों को ताक पर रखकर दौड़ती एक कार ने कोहराम मचा दिया. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. कार की रफ़्तार इतनी तेज थी कि बाइक में टक्कर के बाद उसके परखच्चे उड़ गए. बाइक सवार महिला और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ड्राईवर की तलाश शुरू कर दी है. इस घटना ने एक बार फिर तेज रफ़्तार वाहनों पर कार्रवाई को लेकर नई बहस शुरू कर दी है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, थाना हाफिजपुर क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार गलत दिशा यानी रॉन्ग साइड से बेहद तेज रफ्तार में आ रही है. तभी सामने से आ रही एक बाइक इस कार की चपेट में आ जाती है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और कार अनियंत्रित होकर सीधे डिवाइडर पर जा चढ़ी. टक्कर के बाद चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार छा गया. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस घटना में बाइक सवार एक महिला और दो मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना के बाद शोर सुनकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और वे तुरंत घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. रॉन्ग साइड ड्राइविंग की इस लापरवाही ने एक हंसते-खेलते परिवार को अस्पताल पहुंचा दिया है. इस घटना के बाद इलाके के लोगों में काफी आक्रोश है और कार चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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