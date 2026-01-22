हापुड़ में भीड़ का कहर: शक के चलते महिला की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान मौत

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एक महिला की पीट-पीटकर हत्या किये जाने मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि कोतवाली देहात क्षेत्र के मौहल्ला तगा सराय में एक युवती गायब हो गई थी. जिसके बाद युवती को भगाने का आरोप पड़ोस की महिला पर लगा था. इसी के चलते पड़ोसियों ने महिला को देर शाम घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई की. जिससे महिला की मेरठ में उपचार के दौरान मौत हो गई.

महिला से मारपीट किये जाने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा रहा है कि महिला को कितनी बेरहमी से पीटा जा रहा है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आरोपियों की तलाश जारी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार तगासराय में रहने वाली सरोज उर्फ सत्तो उम्र 50 वर्ष रूग्गन पर उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के लापता होने में उनकी भूमिका है. इसी के विरोध में पड़ोस ने सरोज और रूग्गन के साथ देर शाम जमकर मारपीट की. मारपीट की वीडियो इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है.

मारपीट की वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे उपचार के लिए मेरठ हायर सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई. घटना से गुस्साए महिला के परिवारीजनों ने जमकर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतक के परिवारीजनों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

वहीं, घटना को लेकर सीओ सिटी वरूण मिश्रा ने बताया कि तगा सराय थाना देहात क्षेत्र में दो दिन पूर्व दो पक्षों में मारपीट हुई थी. एक युवती के विवाह को लेकर. उसमें एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है. जिसमें महिला की इलाज के दौरान मौत हुई है. मृतक महिला के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकद्दमा दर्ज किया गया है. पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है.