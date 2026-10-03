हापुड़: पत्नी रूठकर गई मायके, मनाने के लिए टावर पर चढ़ा पति, अटकी सांसे!

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां गढ़ कोतवाली क्षेत्र के लोदीपुर शोभन गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक पति अपनी रूठी हुई पत्नी को मायके से वापस बुलाने की जिद में सीधे कई फीट ऊंचे मोबाइल टावर के शिखर पर चढ़ गया. युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिस की सांसे अटक गई और मान-मनौव्वल का दौर शुरू हो गया.

जानकारी के अनुसार मेरठ के शाहजहांपुर का रहने वाला युवक फैज शनिवार (3 अक्टूबर) को हापुड़ में लगे एक ऊंचे जिओ टावर के सबसे ऊपरी सिरे पर जाकर खड़ा हो गया. जमीन से आसमान की तरफ नजर घुमाते ही ग्रामीणों के होश उड़ गए, युवक एक पतली सी लोहे की पत्ती पर खड़ा हुआ था. युवक को देखने वालों की भी रूह कांप उठी कि कहीं जरा सी चूक हुई तो क्या होगा. इस पूरे हाई-वोल्टेज ड्रामे के पीछे की वजह जब सामने आई, तो डर के माहौल के बीच लोग हैरान भी रह गए.

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झगड़े से नाराज पत्नी के मायके जाने पर गुस्से में चढ़ा युवक

दरअसल, मियां-बीवी के बीच किसी बात को लेकर तकरार हो गई थी. इस झगड़े से नाराज होकर पत्नी अपने मायके अमरोहा चली गई. पत्नी के चले जाने से तिलमिलाया फैज गुस्से में ऐसा आगबबूला हुआ कि उसने अपनी बात मनवाने के लिए सीधे टावर की चढ़ाई कर दी और वहीं से फरमान सुना दिया कि जब तक पत्नी को वापस नहीं लाया जाएगा, वह नीचे नहीं उतरेगा.

मामले की सूचना मिलते ही गढ़ कोतवाली पुलिस भारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर बुला ली गई. नीचे खड़े पुलिसकर्मी और ग्रामीण लगातार हाथ हिलाकर और आवाजें देकर उसे समझाते रहे, लेकिन युवक ऊपर से अपनी जिद पर अड़ा नजर आया.

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