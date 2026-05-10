हापुड़ में महाराणा प्रताप की जयंती पर बवाल, 8 लोग गिरफ्तार; सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में शनिवार (9 मई) को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर धौलाना थाना क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट और पथराव हो गया. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति नियंत्रित की. इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. जबकि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

इस बीच भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष व् नगीना सांसद ने इसे सोची समझी साजिश बताते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने स्थानीय पुलिस-प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं.

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क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि शनिवार को महाराणा प्रताप जयंती पर धौलाना क्षेत्र में बाइक रैली निकाली जा रही थी. रैली जैसे ही सिरोधन से देहरा गांव पहुंची तो एक दुकान पर गुटखा खरीदने को लेकर कुछ युवकों में हल्का विवाद हो गया. विवाद दोनों पक्षों में बढ़ गया और पथराव शुरू हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पथराव में कुछ वाहनों के शीशे टूट गए और राहगीरों के साथ मारपीट भी हुई. इस घटना में दो-तीन लोगों को चोटें भी आईं.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

एसपी हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि देहरा गांव में रैली के दौरान एक दुकान पर गुटखा खरीदने को लेकर छोटा विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों ने कुछ पत्थर फेंके. फोर्स ने तुरंत कंट्रोल किया. दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. शेष आरोपियों की पहचान हो रही है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. यही नहीं उन्होंने कहा कि पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की गयी थी, इसके फुटेज के आधार पर दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी.

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान

इस घटना पर सांसद चंद्जरशेखर आजाद ने चिंता जताते हुए पोस्ट किया, “हापुड़ जिले के साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल रहे धौलाना गांव में, जहां ये शोभा यात्रा मुस्लिम बस्ती से होकर गुजरती है, वहां स्थानीय लोगों ने सदैव पूर्ण श्रद्धा और सहयोग के साथ उसमें भागीदारी की है, फिर भी अब वहां तनाव की स्थिति उत्पन्न होना अत्यंत चिंताजनक है. यह घटना किसी सुनियोजित साजिश की आशंका को भी जन्म देती है.”

उन्होंने आगे लिखा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घरों में घुसकर मारपीट की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं. यह घटना न केवल कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है, बल्कि क्षेत्र के आपसी सौहार्द और विश्वास को भी ठेस पहुँचाती है.पूर्व में मिली धमकियों और अलर्ट के बावजूद, ज़मीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई न होना कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

यूपी सरकार से कार्रवाई की मांग

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार से मांग करते हुए लिखा, “हमारी मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों की तत्काल पहचान कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, घायलों के समुचित उपचार की तत्काल व्यवस्था की जाए तथा क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बहाल करने के लिए प्रभावी पुलिस-प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाए.”

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