हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ में महाराणा प्रताप की जयंती पर बवाल, 8 लोग गिरफ्तार; सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल

हापुड़ में महाराणा प्रताप की जयंती पर बवाल, 8 लोग गिरफ्तार; सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल

Hapur Violence News: इस बीच भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष व् नगीना सांसद ने इसे सोची समझी साजिश बताते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है.

By : उज्ज्वल कुमार, विपिन शर्मा, हापुड़ | Updated at : 10 May 2026 01:47 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में शनिवार (9 मई) को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर धौलाना थाना क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट और पथराव हो गया. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति नियंत्रित की. इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. जबकि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

इस बीच भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष व् नगीना सांसद ने इसे सोची समझी साजिश बताते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने स्थानीय पुलिस-प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि शनिवार को महाराणा प्रताप जयंती पर धौलाना क्षेत्र में बाइक रैली निकाली जा रही थी. रैली जैसे ही सिरोधन से देहरा गांव पहुंची तो एक दुकान पर गुटखा खरीदने को लेकर कुछ युवकों में हल्का विवाद हो गया. विवाद दोनों पक्षों में बढ़ गया और पथराव शुरू हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पथराव में कुछ वाहनों के शीशे टूट गए और राहगीरों के साथ मारपीट भी हुई. इस घटना में दो-तीन लोगों को चोटें भी आईं.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

एसपी हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि देहरा गांव में रैली के दौरान एक दुकान पर गुटखा खरीदने को लेकर छोटा विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों ने कुछ पत्थर फेंके. फोर्स ने तुरंत कंट्रोल किया. दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. शेष आरोपियों की पहचान हो रही है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. यही नहीं उन्होंने कहा कि पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की गयी थी, इसके फुटेज के आधार पर दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी.

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान

इस घटना पर सांसद चंद्जरशेखर आजाद ने चिंता जताते हुए पोस्ट किया, “हापुड़ जिले के साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल रहे धौलाना गांव में, जहां ये शोभा यात्रा मुस्लिम बस्ती से होकर गुजरती है, वहां स्थानीय लोगों ने सदैव पूर्ण श्रद्धा और सहयोग के साथ उसमें भागीदारी की है, फिर भी अब वहां तनाव की स्थिति उत्पन्न होना अत्यंत चिंताजनक है. यह घटना किसी सुनियोजित साजिश की आशंका को भी जन्म देती है.”
उन्होंने आगे लिखा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घरों में घुसकर मारपीट की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं. यह घटना न केवल कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है, बल्कि क्षेत्र के आपसी सौहार्द और विश्वास को भी ठेस पहुँचाती है.पूर्व में मिली धमकियों और अलर्ट के बावजूद, ज़मीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई न होना कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

यूपी सरकार से कार्रवाई की मांग

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार से मांग करते हुए लिखा,  “हमारी मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों की तत्काल पहचान कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, घायलों के समुचित उपचार की तत्काल व्यवस्था की जाए तथा क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बहाल करने के लिए प्रभावी पुलिस-प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाए.”

यह भी पढ़ें: 'अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल...', योगी सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read More
Published at : 10 May 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Hapur News Maharana Pratap Jayanti UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हापुड़ में महाराणा प्रताप की जयंती पर बवाल, 8 लोग गिरफ्तार; सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल
हापुड़ में महाराणा प्रताप की जयंती पर बवाल, 8 लोग गिरफ्तार; सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Cabinet Expansion Live: यूपी में 6 नहीं आठ मंत्री लेंगे शपथ, योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार से पहले आ गई फाइनल लिस्ट
Live: यूपी में 6 नहीं आठ मंत्री लेंगे शपथ, योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार से पहले आ गई फाइनल लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?
यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल...', योगी सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला
'अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल...', योगी सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला
Advertisement

वीडियोज

Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?
यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: 'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
आईपीएल 2026
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
शिक्षा
Himachal Pradesh 10th Board Result: हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
लाइफस्टाइल
Mother's Day 2026: 'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget