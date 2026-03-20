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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHapur News: स्कूल के कमरे में मिला शिक्षक का शव, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

Hapur News: स्कूल के कमरे में मिला शिक्षक का शव, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

Hapur News: हापुड़ के स्कूल में कमरे से शिक्षक रविंद्र चौधरी का शव मिला. हत्या या आत्महत्या स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 20 Mar 2026 10:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित शांति स्वरूप कृषि इंटर कॉलेज के एक कमरे में शिक्षक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का. स्कूल परिसर में हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और शिक्षकों में दहशत का माहौल है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है.

स्कूल के कमरे में जमीन पर पड़ा मिला रविंद्र चौधरी का शव

जानकारी के अनुसार, नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मेरठ रोड पर स्थित श्री शांति स्वरूप कृषि इंटर कॉलेज में रविंद्र चौधरी उम्र 55 वर्ष पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी उत्तरी घाटियान मुजफ्फरनगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लेक्चरर के पद पर तैनात थे. बताया जा रहा है कि शुक्रवार (20 मार्च) की सुबह रविंद्र स्कूल के रूम से जब बाहर नहीं आये, तो कॉलेज के अन्य शिक्षकों ने जाकर रूम का दरवाजा खटखटाया. अंदर देखने पर पता चला कि रविंद्र चौधरी का शव नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था.

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घटना की जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी कॉलेज के प्रिंसिपल ने पुलिस के कंट्रोल रूम सहित पुलिस के अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही इलाका पुलिस सहित फोरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. टीम ने रविंद्र चौधरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और लेक्चरर के कमरे से साक्ष्य जुटाए. कॉलेज परिसर के अंदर रविंद्र की मौत हुई या हत्या की गई, इसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है. फिलहाल, घटना की जानकारी मृतक के पारिवारिक जनों को दे दी गई है.

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Published at : 20 Mar 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Hapur News UP NEWS CRIME POLICE Teacher Death
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