हापुड़ में आवारा कुत्तों ने 6 साल की मासूम बच्ची पर किया हमला, गंभीर हालत में दिल्ली किया रेफर
Hapur News: सुबह अवनी घर से अपने स्कूल के लिए जा रही थी, तभी बीच रास्ते में आवारा कुत्तों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया. हमले में अवनी को कुत्तों ने बुरी तरह नोंच खाया.
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव हरसिंहपुर में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां आवारा कुत्तों ने छह वर्षीय मासूम बच्चो को बुरी तरह नोच डाला , जिसमें उसके चेहरे समेत शरीर पर कई गहरे घाव हो गए, हालत नाजुक होने के चलते बच्ची को दिल्ली रेफर कर दिया गया.
हादसा उस वक़्त हुआ जब बच्ची घर से स्कूल के लिए जा रही थी. आवारा कुत्तों के इस हमले से परिजनों और ग्रामीणों में बेहद आक्रोश है. उन्होंने आवारा कुत्तों पर अनुक्ष लगाने की मांग की है.
क्या है पूरा घटनाक्रम ?
जानकारी के मुताबिक हरसिंहपुर गांव में संजय सैनी की 6 वर्षीय बेटी अवनी नर्सरी क्लास की छात्रा है. मंगलवार की सुबह अवनी घर से अपने स्कूल के लिए जा रही थी, तभी बीच रास्ते में आवारा कुत्तों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया. हमले में अवनी को कुत्तों ने बुरी तरह नोंच खाया. जिसकी वजह से उसके चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के गहरे निशान आए हैं. इस हमले की जानकारी जब परिवार के लोगों को हुई, तो उनके होश उड़ गए. आनन-फानन में परिवारजन मासूम बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां से उसे चिकित्सकों ने दिल्ली के लिए रैफर कर दिया. बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है.
शहरी पर कई जगह गहरे घाव
परिजन राजकुमार ने बताया कि हमारी बिटिया सुबह स्कूल जा रही थी. तभी एक कुत्ते ने इतनी बुरी तरह से काटा कि उसका सारा मांस निकल गया. फिर हम उसको हापुड़ दिखाने डॉक्टर के लेकर गए लेकिन उन्होंने उसको दिल्ली रेफर कर दिया. गांव में एक इसको ही नहीं बल्कि कई लोगों को कुत्ता अपना शिकार बना चुका है.
घटना के बाद ग्रामीणों ने कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई है, यही नहीं आवारा कुत्तों के इस हमले के बाद ग्रामीणों ने बच्चों को घरों में कैद कर लिया है.
