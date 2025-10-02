हापुड़ में दामाद को ससुरालवालों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, अस्पताल में मौत, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में पत्नी की ओर से आए क्रूर मायके वालों ने अपने दामाद को इस कदर मारा-पीटा कि उसकी मौत हो गई. मरने से पहले युवक ने अपने आखिरी बयान में पत्नी के पिता, साढ़ू और उसके भाई पर उसके साथ बर्बरता किये जाने की बात कही और अस्पताल में अपने प्राण त्याग दिये. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. परिजनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव इमटौरी में सोनू का विवाद बीते दिन उसकी पत्नी संतोष उर्फ आभा से हो गया था. विवाद के बाद संतोष अपने घर चली गई, तो पत्नी के परिवार वालों ने अपने दामाद सोनू के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. पत्नी के भाई, साढ़ू और पिता सहित अन्य लोगों ने न सिर्फ उसे पहले विषाक्त पदार्थ खिलाकर बेसुध कर दिया, बल्कि बाद में उसे हाईवे पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा.

घटना से जुड़ा वीडियो न सिर्फ हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ. पत्नी के परिवारीजन सोनू की लात-घूसों और बैल्टों से बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं. सोनू की पिटाई की जानकारी जैसे ही उसके परिवार वालों को हुई तो पिता सुखवीर सिंह और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे. उन्होंने सोनू से वीडियो बनाते हुए जानकारी ली, जिसमें सोनू ने बताया कि उसको बेरहमी से पीटा गया है और विषाक्त पदार्थ खिलाया गया है. परिवार के लोग गंभीर हालत में सोनू को उपचार के लिए अस्पताल ले गये, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की शिकायत मृतक के पिता सुखवीर ने हाफिजपुर थाने में आरोपी संतोष और उसके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज कराई है. पुलिस पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस अधिकरियों ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. उसकी रिपोर्टे के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.