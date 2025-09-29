उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बेटे पर 39 करोड़ के बीमा क्लेम लेने के लिए ह्त्या का आरोप लगा है. यही नहीं आरोप है कि इसने अपनी मां और पत्नी को मारकर उनका भी एक करोड़ से अधिक का क्लेम हडपा है. बीमा कम्पनी एजेंट की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बेटे विशाला सिंघल और उसके दोस्त सतीश कोहिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

किसी को शक नहीं होता, लेकिन एक कम्पनी के बीमा एजेंट को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विशाल की बातों पर शक हुआ. जिसके बाद पुलिस से शिकायत की गयी.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार मेरठ के गंगानगर में रहने वाले विशाल सिंघल के फोटोग्राफर पिता मुकेश सिंघल की 27 मार्च 2024 को मौत हुई थी. बेटे ने बताया कि उसके पिता गढ़ गंगा से लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना का शिकार हो गये और उनकी इलाज के दौरान देर रात मौत हो गई. विशाल ने पिता के नाम पर आठ से ज्यादा बीमा कंपनियों में चल रही पॉलिसियों पर क्लेम के लिए दावा कर दिया.

निवा बूपा हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि संजय कुमार द्वारा हापुड़ की नगर कोतवाली में विशाल सिंघल के खिलाफ कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि विशाल के पिता मुकेश सिंघल की 39 करोड़ रूपये के एक्सीडेंटल क्लेम के लिए आई फाइल की जांच के लिए जब बीमा कंपनी के अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल की गई, तो तथ्य हैरान कर देने वाले आए. यहां विशाल द्वारा उनके पिता को सड़क दुर्घटना में घायल होकर मृत्यु होना दर्शाया गया था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत से सदमे से होना पाई गई.

इसके अलावा बीमा क्लेम में इतनी बड़ी राशि, जबकि विशाल की कुल आय करीब 12-15 लाख रूपये में बड़ा अंतर पाया गया. साथ ही कुछ कागजात ऐसे पाए गए, जो फर्जी साबित हो रहे थे. बीमा कंपनी के प्रतिनिधि संजय कुमार ने पुलिस से कहा है कि मुकेश सिंघल की मृत्यु एक्सीडेंटल न होकर, बल्कि बेटे विशाल सिंघल के द्वारा ही हत्या किया जाना प्रतीत हो रही है. इसकी उन्होंने जांच की मांग की है.

एक से अधिक कम्पनियों में बीमा ने पैदा किया शक

बताया जा रहा है कि विशाल सिंघल के द्वारा उसके पिता का इंश्योरेंस न सिर्फ एक कंपनी निवा बूपा हैल्थ इंश्योरेंस में कराया गया था, बल्कि टाटा एआईजी, मैक्स लाइफ, टाटा एआईए, आदित्य बिरला, बजाज एलियांज, एचडीएफसी एर्गो, मैक्स लाइफ आदि के अलावा अन्य कई कंपनियों में कराया गया था.

मां और पत्नी की मौत का भी लिया था क्लेम

जांच के दौरान सामने आया है कि पूर्व में विशाल ने अपनी मां प्रभा देवी की मौत को भी दुर्घटनावश दर्शाते हुए बीमा कंपनी से 80 लाख रूपये का क्लेम हासिल किया था. विशाल ने क्लेम के दौरान बताया कि 21 जून 2017 को मां प्रभा देवी उसके साथ बाइक पर थी, तभी पिलखुवा में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गई. जिस पर उन्हें उपचार के लिए सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, यहां उनकी मौत हो गई.

इसके अलावा विशाल की पत्नी की भी मौत हो चुकी है. उसे पत्नी की मौत के बाद 30 लाख रूपये का बीमा क्लेम मिला था. यहां भी उस पर पत्नी की मौत के साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं. विशाल ने अपनी पत्नी की मौत से कुछ साल पहले ही बीमा कराया था. आशंका जताई जा रही है कि पत्नी, मां और पिता की हत्या करके विशाल ने बीमा कंपनियों से उनकी मौत को दुर्घटनावश दर्शाते हुए बीमा क्लेम की राशि को हासिल किया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि शिकायत के आधार पर विशाला और उसके दोस्त सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है. तथ्यों की जांच की जा रही है. जो भी चीजें सामने आएंगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.