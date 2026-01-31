हापुड़ में मुनीम से 64 लाख की लूट, रुपयों से भरा बैग छीनकर भागे बदमाश, पुलिस पर उठे सवाल

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई है. बताया जा रहा है कि एक गेहूं-चावल व्यापारी के मुनीम से स्कूटी सवार तीन बदमाशों ने 64 लाख रुपये की नकदी लूट ली. यह लूट की घटना उस वक्त हुई, जब अनाज व्यापारी का मुनीम रुपयों की उगाही कर वापस लौट रहा था.



बताया गया कि जब मुनीम हापुड़ में पिलखुवा थाना क्षेत्रान्तर्गत हाईवे पर पहुंचा, तभी स्कूटी सवार बदमाशों ने उसे घेर लिया और मारपीट करते हुए उससे रुपयों से भरा बैग छींन लिया और मौके से फरार हो गये. मुनीम से हुई लूट की सूचना मिलते ही थाना पुलिस सहित मेरठ मंडल डीआईजी कलानिधि नैथानी, एएसपी विनीत भटनागर मौके पर पहुंच गये. पुलिस फरार हुए लुटेरों की तलाश में जुट गई है. साथ ही इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है.

पैसों की उगाही कर गाजियाबाद जा रहा था मुनीम

जानकारी के अनुसार, जिले के पिलखुवा थाना क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली-लखनऊ हाईवे एनएच-9 पर से गेहूं-चावल व्यापारी का मुनीम राजेश करीब 64 लाख रुपये की उगाही कर वापस गाजियाबाद की ओर जा रहा था. तभी रास्ते में उसे स्कूटी सवार तीन लोगों ने टक्कर मारकर गिरा दिया.

रुपयों से भरा बैग छीनकर भागे बदमाश

बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार बदमाशों ने मुनीम राजेश को गिराने के साथ ही उससे मारपीट करनी शुरू कर दी और उससे करीब 64 लाख रुपयों से भरा बैग छीन लिया. मुनीम राजेश जब तक संभल पाता, तब तक बदमाश मौके से फरार हो गये. पीड़ित मुनीम ने अपने साथ हुई लूट की जानकारी पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर पर दी.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

सूचना मिलते ही पिलखुवा थाने की पुलिस और मेरठ मंडल डीआईजी कलानिधि नैथानी, एएसपी विनीत भटनागर मौके पर पहुंच गये. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और मुनीम से हुई लूट के बारे में जानकारी ली. पुलिस ने फरार हुए बदमाशों की तलाश करनी शुरू कर दी है. साथ ही इलाके के सीसीटीवी कैमरों को चेक कराने शुरू कर दिये. बदमाशों की पिटाई से घायल हुए मुनीम को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

पुलिस की सक्रियता पर उठे सवाल

आपको बता दें कि जनपद हापुड़ में पिछले दो महीनों में यह दूसरी इतनी बड़ी लूट की वारदात हुई है, जिसने एक बार फिर पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े कर दिये हैं. इससे पहले हापुड़ में ही पिलखुवा हाईवे पर मुनीम से 85 लाख रूपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था. जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए सभी लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट की रकम को बरामद किया था. लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस 64 लाख रुपये की रकम लूटकर फरार हुए इन लुटेरों को आखिर कब तक गिरफ्तार कर पाएगी.