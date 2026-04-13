हापुड़ में बड़ा हादसा, बस और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत, कई की हालत नाजुक

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक भयानक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है. हापुड़ के धौलाना-गुलावटी मार्ग पर यह हादसा हुआ है. इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. इसमें कई घायल बताए जा रहे हैं. जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

सोमवार (13 अप्रैल) की सुबह में यह हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि बस एक बारात से लौटकर वापस आ रही थी. इस दौरान वह ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में 7 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. जिन्हें इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

VIDEO | Hapur, Uttar Pradesh: At least six dead and seven injured after a truck overturned onto a bus late last night.



(Source: Third Party)



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पुलिस ने हादसे पर क्या कहा?

पुलिस एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि यह हादसा धौलाना-गुलावटी मार्ग के पास हुआ है. गुलावटी से एक बारात से लौट रहे थे. यह सभी डासना के रहने वाले थे. उन्होंने बताया कि बस और ट्रक की टक्कर होने से 6 लोगों की मौत हो गई है.

Hapur, Uttar Pradesh: SP Kunwar Gyananjay Singh says, "On the Dhoulana–Gulaothi road, people were returning from a wedding procession from Gulaoti... Six injured persons were declared dead, while seven others are undergoing treatment in hospitals. Some are admitted at Rama… pic.twitter.com/Izq0IqqVN6 — IANS (@ians_india) April 13, 2026

एसपी ने बताया कि 7 लोगों को घायल अवस्था में लोगों को रमा मेडिकल कॉलेज और जीएस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. साथ ही कुछ लोगों का धौलाना में ही इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि मौके से ट्रक को हटवा दिया गया है. फिलहाल ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य हो गई है.

मृतकों के परिजनों को दी गई सूचना

मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. परिजन मौके पर पहुंच रहे हैं. बस में 12 लोग सवार बताए जा रहे हैं. मृतकों में एक व्यक्ति की अभी शिनाख्त नहीं हुई है. उसकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है. बता दें कि जिलाधिकारी और एसपी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया.

प्रशासन के मौके पर पहुंचते ही तत्काल राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. पुलिस प्रशासन द्वारा मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. सुबह होते ही घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है.

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