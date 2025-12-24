दोस्ती या पागलपन? हापुड़ में बाइक सवारों का खतरनाक स्टंट, पुलिस ने लगाया 31 हजार का जुर्माना

सोशल मीडिया के दौर में लाइक और व्यूज पाने और फेमस होने के लिए यूथ किसी भी ही हद जा सकते हैं, इसके लिए वह अपनी जान के साथ-साथ दूसरों की जान को भी दांव पर लगा देते हैं. मगर, अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. ट्रैफिक नियमों ताख पर रखकर सड़क पर राइडिंग करने वाले बाइक सवारों पर हापुड़ पुलिस ने भारी-भरकम जुर्माना लगाया है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से खतरनाक बाइक स्टंट का वीडियो सामने आया है, वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इन युवकों की दोस्ती पर भारी जुर्माना लगाया है. वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक बाइक पर चार युवक सवार हैं और जब पांचवें दोस्त के लिए जगह नहीं मिली, तो उसको साथी युवकों ने लेफ्ट हैंड साइड पर अपनी गोद में बैठा लिया है. इसके बाद बाइक दिल्ली लखनऊ हाईवे एनएच 9 हाईवे के नीचे पिलखुवा क्षेत्र में चला रहे हैं.

पुलिस ने लगाया 31 हजार रुपये का जुर्माना

सड़क पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इन युवकों की बाइक का 31000 रुपये का चालान किया है. हापुड़ पुलिस ने इस चालान की कार्रवाई से एक बार फिर वाहन सवारों को चेतावनी दी है जो सड़क पर यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.

पुलिस ने लोगों से की सेफ ड्राइव की अपील

पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सड़क पर वाहन चलाते समय रील या किसी भी वीडियो के लिए स्टंटबाजी आदि कर ना तो खुद यातायात का उल्लंघन कर अपनी जान जोख़िम में डालें और ना ही दूसरे वाहन सवारों की जान को खतरे में डालें, क्योंकि जीवन बेहद अमूल्य है और आपका घर पर कोई इंतजार कर रहा है.

