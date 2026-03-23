हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHapur News: हापुड़ हाईवे पर खौफनाक हादसा, हवा में पलटती कार ढाबे में घुसी, दिल्ली की महिला की मौत

Hapur News: हापुड़ हाईवे पर खौफनाक हादसा, हवा में पलटती कार ढाबे में घुसी, दिल्ली की महिला की मौत

Hapur News In Hindi: हापुड़ के NH-9 पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर कई बार पलटी और ढाबे में जा घुसी. हादसे में दिल्ली की 37 वर्षीय महिला की मौत हो गई, पूरी घटना CCTV में कैद हुई.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 23 Mar 2026 06:41 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. नेशनल हाईवे-9 पर रविवार (22 मार्च) दोपहर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ऐसा हादसे का शिकार हुई कि उसमें सवार दिल्ली की एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. यह पूरी घटना पास के ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं.

डिवाइडर से टकराई, फिर हवा में पलटी कार

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के द्वारका की रहने वाली 37 वर्षीय निधि कमाल अपनी कार से अल्मोड़ा जा रही थीं. जैसे ही उनकी कार हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में कुचेसर रोड चौपला के पास पहुंची, तभी अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया.

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई, जिससे उसका टायर फट गया. इसके बाद कार कई बार हवा में पलटी खाते हुए सड़क किनारे बने ‘सूर्य शिवा ढाबे’ में जा घुसी.

ढाबे पर खड़ी गाड़ियों को मारी टक्कर

बेकाबू कार ने ढाबे के बाहर खड़ी दो गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और निधि कमाल उसमें बुरी तरह फंस गईं. हादसे के वक्त ढाबे पर मौजूद लोग भी सहम गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

मौके पर मौत, पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. महिला को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है.

इस पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. यह हादसा साफ तौर पर बताता है कि जरा सी लापरवाही या तेज गति किस तरह जानलेवा साबित हो सकती है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 23 Mar 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
Hapur News UP NEWS ROAD ACCIDENT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Hapur News: हापुड़ हाईवे पर खौफनाक हादसा, हवा में पलटती कार ढाबे में घुसी, दिल्ली की महिला की मौत
हापुड़ हाईवे पर खौफनाक हादसा, हवा में पलटती कार ढाबे में घुसी, दिल्ली की महिला की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीलीभीत में युवक से हुई लूट का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
पीलीभीत में युवक से हुई लूट का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में चाइनीज मांझे से कटी बच्ची की गर्दन, पिता के साथ बाइक से जा रही थी मासूम, 6 पतंगबाज गिरफ्तार
लखनऊ में चाइनीज मांझे से कटी बच्ची की गर्दन, पिता के साथ बाइक से जा रही थी मासूम, 6 पतंगबाज गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में जमीन के लिए महिला की कर दी हत्या, रेलवे ट्रैक पर शव रखकर बनाया हादसा, आरोपी गिरफ्तार
बस्ती में जमीन के लिए महिला की कर दी हत्या, रेलवे ट्रैक पर शव रखकर बनाया हादसा, आरोपी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या ईरान पर हमला करेगा पाकिस्तान? सऊदी अरब ने शहबाज-मुनीर को याद दिलाई डिफेंस डील
क्या ईरान पर हमला करेगा पाकिस्तान? सऊदी अरब ने शहबाज-मुनीर को याद दिलाई डिफेंस डील
बिहार
'निशांत के कंधों पर हो बिहार संभालने की जिम्मेदारी...', नीतीश कुमार के भाई ने CM पद के लिए की पैरवी
'निशांत के कंधों पर हो बिहार संभालने की जिम्मेदारी...', नीतीश कुमार के भाई ने CM पद के लिए की पैरवी
WWE
इस खिलाड़ी की पत्नी को मिली जान से मारने की धमकी, मचा ऐसा बवाल डिलीट करना पड़ गया सोशल मीडिया अकाउंट
इस खिलाड़ी की पत्नी को मिली जान से मारने की धमकी, मचा ऐसा बवाल डिलीट करना पड़ गया सोशल मीडिया अकाउंट
विश्व
Oil Crisis: पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
विश्व
Israel-US Iran War Live: कब तक चलेगा ईरान युद्ध? अमेरिकी वित्त सचिव बोले- हमारे पास पर्याप्त फंड
Live: कब तक चलेगा ईरान युद्ध? अमेरिकी वित्त सचिव बोले- हमारे पास पर्याप्त फंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पीड़ा बढ़ रही है…पीड़ित बढ़ रहे हैं...', मंत्री संजय निषाद मंच पर रोए तो बोले अखिलेश यादव
'पीड़ा बढ़ रही है…पीड़ित बढ़ रहे हैं...', मंत्री संजय निषाद मंच पर रोए तो बोले अखिलेश यादव
यूटिलिटी
इन जरूरतों के लिए नहीं निकाल सकते PF का पैसा, जान लीजिए नियम
इन जरूरतों के लिए नहीं निकाल सकते PF का पैसा, जान लीजिए नियम
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget