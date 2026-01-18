हापुड़: दिल्ली जा रही बस खाई में गिरी, कई यात्री घायल, SP ने खुद संभाला मोर्चा

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे (NH-9) पर रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. अमरोहा से दिल्ली जा रही एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे गहरी खाई में पलट गई. हादसे के वक्त बस में करीब 30-40 यात्री सवार थे, जिनमें से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

घटना गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के शिवा ढाबे के पास की है. बस जैसे ही अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, वहां मौजूद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर पास के ढाबे और स्थानीय लोग तुरंत राहत कार्य के लिए दौड़ पड़े. सूचना मिलते ही हापुड़ एसपी ज्ञानंजय सिंह, सीओ स्तुति सिंह और एसडीएम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

कैसे हुआ हादसा?

शुरुआती जानकारी के अनुसार, बस काफी तेज रफ्तार में थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस के आगे अचानक एक ऑटो आ गया था. ऑटो को बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक बस मोड़ी, जिससे वह अनियंत्रित हो गई और हाईवे की सुरक्षा दीवार लांघती हुई गहरी खाई में जा गिरी.

पुलिस और प्रशासन का त्वरित एक्शन

पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर बस के शीशे तोड़कर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. एसपी ज्ञानंजय सिंह ने खुद मौके पर खड़े रहकर घायलों को सरकारी एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि 9 से 10 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं जिनका उपचार जारी है.

अधिकारियों का बयान

एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया, "हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वे खतरे से बाहर हैं. क्रेन की मदद से बस को खाई से निकालने का प्रयास किया जा रहा है और यातायात को सुचारू कर दिया गया है."