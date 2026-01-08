पत्नी को पढ़ा-लिखा कर बनाया दारोगा, अफसर बनते ही पति पर FIR, क्या है पूरा मामला?

मिली कामयाबी तो रिश्ते भूल गए वो, जैसे तारों को जमीन का एहसास न रहा! दिल में दर्द, आंखों में आंसू और होठों पर झूठी मुस्कान के साथ यादों के अनगिनत किस्से लेकर एसपी ऑफिस पर पहुंचे गुलशन कुमार शायद शायरी की इन्हीं दो लाइनों के माध्यम से अपने दर्दभरे रिश्ते की दास्तां को सुनाने और बताने की कोशिश कर रहा है. गुलशन ने बताया कि 2016 में जिस लड़की से उसने प्रेम किया और कोर्ट-मैरिज कर उसे अपनी पत्नी बनाया. आज वही पत्नी बेवफाई की सारी हदें पार कर रही है.

गुलशन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को अपने ही परिवार से लड़-झगड़कर उसे घर की बंदिशों से दूर रखते हुए चाहरदीवारी से बाहर निकालकर पढ़ने-लिखने की आजादी दी. उसके सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत-मशक्कत की, आज वही उसकी पत्नी जब कामयाबी की राह पर चलते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पैक्टर बन गई, तो उसने सबसे पहली एफआईआर उसके ही नाम दर्ज करा दी.

महिला ने पति पर लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप

आरोप भी ऐसा लगाया, जिसे सुनकर और जानकर हर कोई हैरान है! गुलशन ने कहा- साहब! जिस लड़की से कोर्ट मैरिज के दौरान उसने दहेज में एक रुपये भी नहीं लिया, आज वही दारोगा बनने के बाद दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर अपनी जान का खतरा बता रही है. लड़के के माता-पिता और नन्द-नन्दोई के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाना बता रही है, फिलहाल, एसपी हापुड़ ज्ञानंजय सिंह ने गुलशन की दर्दभरी दास्तां सुनकर उसे कानून पर विश्वास रखते हुए पूर्ण न्याय देने का भरोसा दिलाया है.

2021 कोर्ट मैरिज और 2022 में सामाजिक रीति रिवाज से शादी

हापुड़ में पिलखुवा नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूठा में रहने वाले गुलशन कुमार की शादी 2 दिसंबर 2022 को नगर कोतवाली क्षेत्र के मौहल्ला गणेशपुरा में रहने वाली पायल रानी से हुई थी. गुलशन ने बताया कि पायल से उसकी पहली मुलाकात वर्ष 2016 में हुई थी. दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानने-पहचानने लगे थे. 2021 में उसने पायल के साथ कोर्ट-मैरिज कर ली और बाद में 2022 में सामाजिक रीति-रिवाज के साथ शादी कर ली.

गुलशन ने बताया कि शादी में पायल से उसने किसी तरह का कोई दहेज आदि नहीं लिया. बल्कि उसने अपनी खुद की मेहनत की कमाई से पायल को पढ़ा-लिखाकर सब इंस्पैक्टर बनाने में मदद की. 2023 में पायल का सलैक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पैक्टर के पद पर हो गया और ट्रेनिंग के बाद उसकी तैनाती बरेली में हो गई.

'दारोगा बनने के बाद बदलने लगे पत्नी के तेवर'

गुलशन ने बताया कि सब इंस्पैक्टर बनने के बाद पायल के तेवर धीरे-धीरे बदलने शुरू हो गये. इंस्पैक्टर बनने के बाद पहले वह घर भी आती थी या फिर वह खुद उससे मिलने के लिए बरेली जाता था, लेकिन अब पायल ने घर आना तो दूर, उससे मिलना भी बंद कर दिया है. गुलशन ने बताया कि पायल ने सब इंस्पैक्टर बनने के बाद उल्टा उसके और उसके परिवार वालों के खिलाफ ही पहली एफआईआर दर्ज करा दी.

पत्नी पायल ने रखा अपना पक्ष

वहीं दूसरी ओर... पायल रानी का आरोप है कि गुलशन से शादी के समय उसके पिता ने हैसियत के अनुसार दहेज में 48 जोड़ी कपड़ों के साथ सोने-चांदी का सामान दिया था. करीब 10 लाख रुपये शादी में खर्च हुए थे. इसके बावजूद भी गुलशन और उसके परिवार वाले अतिरिक्त दहेज में 10 लाख रुपये और एक कार की मांग कर रहे थे.

'शादी से पहले हो चुका था सेलेक्शन'

पायल का आरोप है कि शादी से पहले ही उसका चयन उपनिरीक्षक के पद पर हो चुका था और शादी के तीन महीने बाद जब वह ट्रेनिंग के लिए गई, तो ससुरालीजन उससे उसकी सैलरी की डिमांड करने लगे. पति गुलशन व ससुरालीजन उस पर 10 लाख रुपये लोन लेने का दवाब बनाने लगे. जिस पर उसने अपने पति गुलशन को 10 लाख रुपये का लोन भी निकालकर दिया. लेकिन इसके बाद भी वह उसकी सैलरी की डिमांड करते रहे.

पायल का आरोप है कि जब उसने सैलरी देने से मना किया, तो गुलशन ने उसके कमरे पर आकर न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि मारपीट तक की. ससुराल जाने पर गुलशन और उसके परिवारीजन उसके साथ मारपीट करने लगे. चेहरे पर तेजाब डालकर जलाने और जान से मारने की धमकी दे रहे थे. गुलशन उसे बार-बार चरित्रहनन की धमकी दे रहा है, जिससे उसकी नौकरी भी चली जाएगी. इसी से परेशान होकर पायल ने गुलशन और उसके माता-पिता व नन्द-नन्दोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.