हापुड़ः सड़क किनारे खड़ी पिकअप से भिड़ी बाइक, 3 युवकों की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला है. जिले के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक बाइक और पिकअप के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई. इस दर्दनाक घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जानकारी परिवारीजनों को दी.

घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद की ओर से तीन युवक बाइक पर सवार होकर गढ़ की ओर जा रहे थे. इसी दौरान बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी एक बोलेरो पिकअप में बाइक सवार युवक तेज रफ्तार होने के कारण पीछे से टकरा गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

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घटनास्थल पर तीनों युवकों ने तोड़ा दम

घटनास्थल पर पहुंचे एनएच कर्मी मोहम्मद आसिफ ने बताया एनएच-9 हाईवे पर बोलेरो पिकअप खड़ी थी. पीछे से तीन बाइक सवार आकर टकरा गए. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है. तीनों युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी. इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को सड़क किनारे कराया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं हादसे की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सड़क पर खड़े वाहनों और तेज रफ्तार के इस जानलेवा मेल ने एक बार फिर तीन घरों के चिराग बुझा दिए हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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