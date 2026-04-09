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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: साले का जीजा को कंगाल करने का फिल्मी स्टाइल प्लान, कश्मीर से कॉल कर मांगी 5 करोड़ की रंगदारी

यूपी: साले का जीजा को कंगाल करने का फिल्मी स्टाइल प्लान, कश्मीर से कॉल कर मांगी 5 करोड़ की रंगदारी

UP News In Hindi: हापुड़ के एक साले ने अपने ही जीजा को कंगाल करने के लिए 5 करोड़ की रंगदारी का कॉल किया और धमकी दी की हम जठेड़ी गैंग के लोग हैं. इसलिए 'पैसे दे दो, वरना पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 09 Apr 2026 03:25 PM (IST)
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पैसा क्या-क्या नहीं करवाता! अपनों को पराया और रिश्तों को तार-तार कर देता है. हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक साले ने अपने ही जीजा को कंगाल करने की पूरी 'मूवी स्टाइल' प्लानिंग कर डाली. गढ़मुक्तेश्वर के दूध व्यापारी विपिन चौधरी के पास जब 5 करोड़ की रंगदारी का कॉल आया, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. फोन करने वाले ने बड़े ही खौफनाक अंदाज में कहा कि 'पैसे दे दो, वरना पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा. हम जठेड़ी गैंग के लोग हैं!'

साले ने दोस्त के साथ मिलकर दिया साजिश को अंजाम

पुलिस ने जब इस केस की परतें खोलीं, तो विलेन कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि घर का ही सदस्य निकला. मुख्य आरोपी अभिषेक, जो रिश्ते में पीड़ित का साला लगता है, उसने अपने दोस्त तुषार के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था. अभिषेक को पता था कि उसके जीजाजी का कारोबार फल-फूल रहा है. बस, इसी दौलत पर उसकी नीयत डोल गई. रात भर में करोड़पति बनने का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रख दिया. 

साला अभिषेक और उसका दोस्त तुषार इतने शातिर थे कि पुलिस को चकमा देने के लिए खास तौर पर जम्मू-कश्मीर गए. वहां से एक सस्ता कीपैड फोन और सिम कार्ड खरीदा ताकि लोकेशन ट्रैक न हो सके. उन्हें लगा कि कश्मीर से कॉल करेंगे तो पुलिस आतंकी कनेक्शन या बड़े गैंग के चक्कर में उलझ जाएगी.

आरोपियों को लगा कश्मीर से कॉल करने पर वे पकड़े नहीं जाएंगे

हापुड़ एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि आरोपियों ने सोचा था कि कश्मीर से कॉल करने पर वो पकड़े नहीं जाएंगे. लेकिन सर्विलांस और स्वाट टीम ने कॉल ट्रेसिंग के जरिए मेरठ के धीरखेड़ा निवासी अभिषेक और तुषार को दबोच लिया. इनके पास से वारदात में इस्तेमाल कार और मोबाइल बरामद हो गया है.

कहते हैं न कि 'अपराध चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, अपराधी कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है'. अभिषेक ने अपने ही जीजा की आर्थिक स्थिति की जानकारी का फायदा उठाना चाहा, लेकिन आज वही साला सलाखों के पीछे अपनी किस्मत को रो रहा है. तो अगली बार जब कोई अपना बहुत ज्यादा मीठा बोले, तो सतर्क रहिए, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती. हापुड़ पुलिस की इस कामयाबी ने एक बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश कर दिया है.

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Published at : 09 Apr 2026 03:25 PM (IST)
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