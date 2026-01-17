हापुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 हथियार सप्लायर गिरफ्तार, अवैध पिस्टल-तमंचे बरामद

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति चलाई जा रही जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हापुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन हथियार सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. इन अभियुक्तों के द्वारा यूपी के अलग-अलग जिलों में ऑन डिमांड हथियारों की सप्लाई की जा रही थी. पुलिस ने इनके पास से चार अवैध पिस्टल, छह तमंचे और 15 जिंदा कारतूस बरामद किये हैं.

पकड़े गये अभियुक्तों के पास से पुलिस को तीन मोबाइल फोन और एक बाइक भी मिली है. पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है. पुलिस के मुताबिक इस गैंग के पकडे जाने से इस इलाके में अपराध में कमी आएगी.

चेकिंग के दौरान पकडे गए

हापुड़ एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि थाना धौलाना पुलिस चेकिंग कर रही थी. तभी पुलिस को एक बाइक पर सवार तीन युवक आते हुए दिखाई दिये. जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया. पूछताछ के दौरान युवकों ने अपने नाम दीपक पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी डेटाखुर्द, थाना पिसावा अलीगढ़, चिराग उर्फ चिन्टू पुत्र प्रदीप निवासी न्यू सर्वोदय नगर, थाना पिलखुवा हापुड़ और नमन पुत्र उदयवीर निवासी अशोक नगर, थाना पिलखुवा हापुड़ बताया. एसपी ने बताया कि पकड़े गये अभियुक्त हथियारों के सप्लायर हैं. इनके द्वारा ऑन डिमांड पिस्टल, तमंचे और कारतूस की सप्लाई की जाती थी.

सप्लाई को लेकर की जा रही पूछताछ

पुलिस ने इनके पास से चार अवैध पिस्टल, छह तमंचे और 15 जिंदा कारतूस बरामद किये हैं. अभियुक्त दीपक के खिलाफ आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं में करीब आधा दर्जन मुकद्दमे दर्ज हैं, जबकि चिराग पर भी तीन मुकद्दमे पंजीकृत हैं. एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पकड़े गये अभियुक्तों के नेटवर्क को पुलिस खंगालने में जुटी है. अभियुक्तों द्वारा पिस्टल और तमंचे की सप्लाई कहां से ली जाती थी और कहां-कहां वह हथियारों को सप्लाई करते थे. पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी हुई है.

इन अभियुक्तों के पास से पुलिस ने तीन मोबाइल फोन और एक बाइक को भी अपने कब्जे में लिया है. साथ ही धौलाना पुलिस टीम को इस सफलता के लिए 15 हजार रूपये का पुरस्कार भी दिया है.