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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का हंगामा, थाने में पढ़ी हनुमान चालीसा; जानें मामला

हापुड़ में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का हंगामा, थाने में पढ़ी हनुमान चालीसा; जानें मामला

Hapur News: पिलखुवा कोतवाली में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू रक्षा आंदोलन के तमाम कार्यकर्ता परिसर के अंदर घुस आए और आक्रोश जताते हुए धरने पर बैठ गए.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Updated at : 08 Jun 2026 05:35 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सोमवार को हिन्दूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पिलखुवा कोतवाली में जमकर हंगामा किया. आरोप है कि पिलखुवा क्षेत्र की एक हिन्दू किशोरी को एक युवक 10 दिन पूर्व अपने साथ ले गया. परिजनों की शिकायत के बाद भी पुलिस अभी तक किशोरी को बरामद नहीं कर पाई. इसी के विरोध में हिन्दूवादी संगठन के लोगों ने न सिर्फ कोतवाली में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बल्कि कोतवाली के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. 

पिलखुवा कोतवाली में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू रक्षा आंदोलन के तमाम कार्यकर्ता परिसर के अंदर घुस आए और आक्रोश जताते हुए धरने पर बैठ गये. हिन्दूवादी संगठन के लोगों का कहना था कि 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एक मासूम नाबालिग लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है. इस घटना से आक्रोशित हिन्दूवादी कार्यकर्ताओं ने थाने के अंदर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और बेटी की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना की. 

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हिंदू संगठनों ने कहा कि लापता बेटी के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही विशेष टीम गठित कर लड़की को बरामद नहीं किया गया, तो यह आंदोलन सिर्फ पिलखुवा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पूरे प्रदेश में फैलाया जाएगा. मामला बढ़ता देख पुलिस के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और आश्वासन दिया कि पुलिस की कई टीमें अलग-अलग इनपुट्स पर काम कर रही हैं और जल्द ही इस मामले में कोई बड़ी कामयाबी हाथ लगेगी.

पिलखुआ सीओ अनीता चौहान ने बताया कि थाना पिलखुवा क्षेत्र ग्राम बझैड़ा खुर्द से एक नाबालिग लड़की के अपहरण के संबंध में थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत है जिसमें अपह्रता की बरामदगी नही हो पाई गई है तथा अपह्रता की बरामदगी हेतु कई टीमें लगाई गई है जिनके द्वारा अपह्रता की बरामदगी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं. इसी प्रकरण में हिन्दू संगठन के कुछ लोग थाने पर वार्ता करने आये थे, जिन्हें समझाकर वापस भेज दिया गया है एवं अपह्रता की शीघ्र बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है.

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Published at : 08 Jun 2026 05:35 PM (IST)
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Hapur News Hapur Police UP NEWS
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