हापुड़ में कार्तिक मेले से लौट रहे युवकों ने पुलिस पर किया हमला, छह आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेले से लौट रहे उत्पाती युवकों का पुलिस से उस वक्त विवाद हो गया, जब पुलिस ने हुड़दंग मचाने पर उनके टैक्टर को रोक लिया. ट्रैक्टर रोके जाने से नाराज उत्पाती युवक पुलिस से भिड़ गये और अभद्रता पर उतर आए. देखते ही देखते उत्पाती युवकों ने पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस की वर्दी तक फट गई.

इस घटना से जुड़ा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए छह युवकों को अपनी हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक हाइवे पर उत्पात कर रहे युवकों को जब रोका गया तो वे अभद्रता पर उतर आए. फ़िलहाल स्थिति सामान्य है, उत्पाती युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार बुधवार की देर शाम कार्तिक मेले से एक ट्रैक्टर पर सवार होकर युवक सड़क पर हुड़दंग मचाते हुए वापस लौट रहे थे. जैसे ही उनका ट्रैक्टर नक्का कुआ रोड पर बाग कालौनी के पास पहुंचा, तभी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस ने उन्हें रोक लिया. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर रोके जाने से नाराज उत्पाती युवकों ने पुलिस से उलझना शुरू कर दिया और देखते ही देखते नौबत मारपीट तक की आ गई. उत्पाती युवक पुलिस से मारपीट करने लगे, जिसके चलते दो पुलिसकर्मियों की वर्दी तक फट गई.

छह युवक हिरासत में

पुलिस से मारपीट किये जाने की सूचना मिलते ही अन्य पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने उत्पाती छह युवकों को अपनी हिरासत में ले लिया है. घटना से जुड़ा वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि पुलिस पर उत्पाती युवकों द्वारा किस तरह से हमला किया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि सभी पर सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करने दी जाएगी.