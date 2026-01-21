हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हापुड़: SUV कार ड्राइवर की लापरवाही से गई 4 साल की बच्ची की जान, मासूम को बुरी तरह से कुचला

हापुड़: SUV कार ड्राइवर की लापरवाही से गई 4 साल की बच्ची की जान, मासूम को बुरी तरह से कुचला

Uttar Pradesh: हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एक फॉर्च्यूनर कार चालक ने घर के बाहर खेल रही 4 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Jan 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एक चार साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी फॉर्च्यूनर कार के चालक ने लापरवाही से कार चलाते हुए बच्ची को अपनी चपेट में लेकर बुरी तरह कुचल दिया. जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, घटना के बाद कार चालक मौके से कार सहित फरार हो गया. हादसे की वीडियो मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है. पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

4 साल की मासूम को कार चालक ने बुरी तरह कुचला

जानकारी के अनुसार गंगाराम अपनी पत्नी बादल और दो छोटे बच्चों के साथ गंगानगरी में होली चौक के निकट झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं. बताया जा रहा है कि दोपहर को गंगाराम की 4 साल की बेटी फव्वारा चौक के निकट सड़क पर खेल रही थी, तभी वहां खड़ी एक फॉर्च्यूनर कार के चालक ने कार को लापरवाही से चलाते हुए गंगाराम की 4 साल की बेटी को अपनी चपेट में लेकर बुरी तरह कुचल दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

घटना की जानकारी परिवार के लोगों को हुई, तो कोहराम मच गया. हादसे की वीडियो फव्वारा चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से कार चालक ने मासूम बच्ची को अपनी चपेट में लेकर बुरी तरह कुचल दिया और घटना के बाद मौके से कार सहित फरार हो गया.

पुलिस कार के नंबर को ट्रेस कर कार और उसके चालक की तलाश में जुट गई है. जबकि मृतक बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है.

Published at : 21 Jan 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Accident Uttar Pradesh Hapur News Garhmukteshwar UP NEWS
