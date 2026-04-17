हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHapur News: लेनदेन के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, दबंगों ने फिल्मी स्टाइल में बरसाईं गोलियां, 8 पर FIR

Hapur News: लेनदेन के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, दबंगों ने फिल्मी स्टाइल में बरसाईं गोलियां, 8 पर FIR

Hapur News In Hindi: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 70 हज़ार के लेनदेन विवाद में दबंगों ने दिनदहाड़े एक दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग और तोड़फोड़ की. यह पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Apr 2026 07:05 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में लेनदेन के विवाद में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने दिनदहाड़े एक दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग और भारी तोड़फोड़ कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी.

यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है. घटना बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गोहरा आलमगीरपुर गांव की है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

70 हजार रुपये के लेनदेन का था विवाद

जानकारी के अनुसार, गोहरा आलमगीरपुर गांव के रहने वाले आकाश प्रजापति की इलाके में अंडों की दुकान है. आकाश ने पुलिस को दी अपनी शिकायत (तहरीर) में बताया है कि गांव के ही रहने वाले प्रशांत नामक युवक पर उसके 70 हजार रुपये उधार हैं. आकाश काफी समय से अपने पैसे मांग रहा था, लेकिन प्रशांत पैसे देने में आनाकानी कर रहा था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था.

तीन कारों में सवार होकर आए बदमाश, मचाया तांडव

आकाश का आरोप है कि बीती शाम प्रशांत अपने साथी अमित और 6 अन्य अज्ञात बदमाशों के साथ तीन कारों में सवार होकर उसकी दुकान पर आ धमका. दुकान पर पहुंचते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और जमकर तोड़फोड़ मचाई. इस जानलेवा हमले के दौरान पीड़ित दुकानदार आकाश ने वहां से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई. फायरिंग की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, तो बदमाश जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए.

CCTV फुटेज के आधार पर 8 पर FIR दर्ज

गोलीबारी और तांडव की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सीओ वरुण मिश्रा और थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनास्थाल की गहन जांच-पड़ताल की. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर प्रशांत, अमित और 6 अन्य अज्ञात सहित कुल 8 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार बदमाशों की पहचान कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

ये भी पढ़ें: 'ये गलत आंकड़ा बता रहे हैं', लोकसभा में अमित शाह को अखिलेश यादव ने टोका

और पढ़ें
Published at : 17 Apr 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Hapur News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Hapur News: लेनदेन के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, दबंगों ने फिल्मी स्टाइल में बरसाईं गोलियां, 8 पर FIR
हापुड़: लेनदेन के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, दबंगों ने फिल्मी स्टाइल में बरसाईं गोलियां, 8 पर FIR
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा में बोले अखिलेश यादव- बीजेपी लिख कर दे कि महिला पीएम बनाएंगे तब भी समर्थन नहीं करेंगे
लोकसभा में बोले अखिलेश यादव- बीजेपी लिख कर दे कि महिला पीएम बनाएंगे तब भी समर्थन नहीं करेंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'दम है तो गोरखपुर से लड़ें चुनाव', स्मृति ईरानी का सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को चैलेंज
'दम है तो गोरखपुर से लड़ें चुनाव', स्मृति ईरानी का सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं अपनी पत्नी के पैर छूता हूं, विपक्षी नेताओं को भी...' लोकसभा में दिया रवि किशन का ये बयान वायरल
'मैं अपनी पत्नी के पैर छूता हूं, विपक्षी नेताओं को भी...' लोकसभा में दिया रवि किशन का ये बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bhooth Bangla Movie REVIEW: हंसी और हॉरर का कैसा है ये मिक्स?
Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Iran Israel War: ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाई नाकेबंदी, सीजफायर तक खोला जलमार्ग; विदेश मंत्री अराघटी ने की घोषणा
Iran Israel War: ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाई नाकेबंदी, सीजफायर तक खोला जलमार्ग; विदेश मंत्री अराघटी ने की घोषणा
दिल्ली NCR
दिल्ली की पूर्व CM आतिशी के पिता का निधन, अरविंद केजरीवाल- मनीष सिसोदिया ने जताया शोक
दिल्ली की पूर्व CM आतिशी के पिता का निधन, अरविंद केजरीवाल- मनीष सिसोदिया ने जताया शोक
आईपीएल 2026
आज सनराइजर्स हैदराबाद टीम से जुड़ेंगे पैट कमिंस! फिर भी SRH की टेंशन नहीं हुई कम; जानें ताजा अपडेट
आज सनराइजर्स हैदराबाद टीम से जुड़ेंगे पैट कमिंस! फिर भी SRH की टेंशन नहीं हुई कम
बॉलीवुड
'रामायण' में रावण बनना आसान नहीं, यश ने किया खुलासा, कॉस्ट्यूम को बताया भारी
'रामायण' में रावण बनना आसान नहीं, यश ने किया खुलासा, कॉस्ट्यूम को बताया भारी
इंडिया
'ऐसा लगा माइकल जैक्शन का डांस देख लिया', संसद में राहुल गांधी के भाषण पर निशिकांत दुबे ने कसा तंज
'ऐसा लगा माइकल जैक्शन का डांस देख लिया', संसद में राहुल गांधी के भाषण पर निशिकांत दुबे ने कसा तंज
इंडिया
महिला आरक्षण पर बोले राहुल गांधी- इस बिल को यही हराएंगे, बीजेपी को पता है नहीं होगा पास
महिला आरक्षण पर बोले राहुल गांधी- इस बिल को यही हराएंगे, बीजेपी को पता है नहीं होगा पास
लाइफस्टाइल
Corporate Grooming In Workplace: निदा खान की तरह क्या आपका बॉस भी कर रहा कॉर्पोरेट ग्रूमिंग? ये 5 सिग्नल समझाएंगे ऑफिस का माहौल
निदा खान की तरह क्या आपका बॉस भी कर रहा कॉर्पोरेट ग्रूमिंग? ये 5 सिग्नल समझाएंगे ऑफिस का माहौल
शिक्षा
High Income Skills: आज ही सीखना शुरू कर दें ये 5 स्किल्स, घर बैठे कमा लेंगे एक लाख रुपये
आज ही सीखना शुरू कर दें ये 5 स्किल्स, घर बैठे कमा लेंगे एक लाख रुपये
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget