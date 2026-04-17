Hapur News: लेनदेन के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, दबंगों ने फिल्मी स्टाइल में बरसाईं गोलियां, 8 पर FIR
Hapur News In Hindi: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 70 हज़ार के लेनदेन विवाद में दबंगों ने दिनदहाड़े एक दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग और तोड़फोड़ की. यह पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में लेनदेन के विवाद में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने दिनदहाड़े एक दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग और भारी तोड़फोड़ कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी.
यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है. घटना बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गोहरा आलमगीरपुर गांव की है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
70 हजार रुपये के लेनदेन का था विवाद
जानकारी के अनुसार, गोहरा आलमगीरपुर गांव के रहने वाले आकाश प्रजापति की इलाके में अंडों की दुकान है. आकाश ने पुलिस को दी अपनी शिकायत (तहरीर) में बताया है कि गांव के ही रहने वाले प्रशांत नामक युवक पर उसके 70 हजार रुपये उधार हैं. आकाश काफी समय से अपने पैसे मांग रहा था, लेकिन प्रशांत पैसे देने में आनाकानी कर रहा था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था.
तीन कारों में सवार होकर आए बदमाश, मचाया तांडव
आकाश का आरोप है कि बीती शाम प्रशांत अपने साथी अमित और 6 अन्य अज्ञात बदमाशों के साथ तीन कारों में सवार होकर उसकी दुकान पर आ धमका. दुकान पर पहुंचते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और जमकर तोड़फोड़ मचाई. इस जानलेवा हमले के दौरान पीड़ित दुकानदार आकाश ने वहां से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई. फायरिंग की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, तो बदमाश जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए.
CCTV फुटेज के आधार पर 8 पर FIR दर्ज
गोलीबारी और तांडव की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सीओ वरुण मिश्रा और थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनास्थाल की गहन जांच-पड़ताल की. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर प्रशांत, अमित और 6 अन्य अज्ञात सहित कुल 8 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार बदमाशों की पहचान कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
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Source: IOCL