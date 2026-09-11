यूपी पुलिस का खौफ! हत्याकांड के आरोपियों ने किया सरेंडर
हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में हुए गोलीकांड में आरोपी बनाए गए दो आरोपियों ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया है. दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने खुद को बेकसूर बताया है.
हापुड़ नगर कोतवाली से आई इन तस्वीरों में हाथों में आत्मसमर्पण का पर्चा थामे ये दोनों युवक बदनोली गांव के हैं. इन पर 4 सितंबर को हुए विवाद और गोलीकांड में शामिल होने का आरोप है. मुकदमे में नामजद होने के बाद पुलिस लगातार इनकी तलाश में दबिश दे रही थी. आज दोनों आरोपी सीधे पैदल चलकर कोतवाली के अंदर पहुंचे. तख्तियों पर आत्मसमर्पण, अपना नाम और मुकदमे की धाराएं लिखकर इन्होंने पुलिस के सामने खुद को पेश कर दिया.
पुलिस के आगे सरेंडर करने पहुंचे आरोपी कलवा उर्फ भूपेंद्र का कहना है कि 4 सितंबर को गांव में जब झगड़ा हुआ, तब वह मौके पर मौजूद ही नहीं था, बल्कि अपने खेत पर काम कर रहा था. आरोपी का दावा है कि उसे इस मामले में गलत फंसाया गया है और वह प्रशासन की जांच में पूरा सहयोग करने और न्याय की उम्मीद में खुद कोतवाली आया है.
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आरोपियों ने खुद को बताया बेकसूर
आरोपी ने कहा कि उसे प्रशासन पर विश्वास है, इसलिए अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया है. हम दो लोग हैं पेरिस और कलवा उर्फ भूपेंद्र. दोनों का झगड़े से कोई मतलब नहीं था, बेवजह नाम लिखवाया गया है. कोतवाली पहुंचे दोनों आरोपियों को नगर कोतवाली पुलिस ने फौरन हिरासत में ले लिया है. पुलिस अब इन दोनों से 4 सितंबर की घटना, उनकी मौजूदगी और मामले से जुड़े अन्य बिंदुओं पर गहनता से पूछताछ कर रही है. पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.
आपको बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव बदनोली में 4 सितंबर की सुबह अंश और उसके भाई आरव के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी. विवाद बढ़ने पर जमकर पथराव और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई. इस गोलीबारी में गोली लगने से दीपक उर्फ गोलू, बंटी उर्फ विजय और मुनेश घायल हुए थे, जबकि पथराव में ईंट लगने से अंकित के चेहरे पर चोट आई थी. इलाज के दौरान रविवार को दीपक उर्फ गोलू की मौत हो गई.
पांच आरोपियों को भेजा जा चुका है जेल
पुलिस ने मामले में 13 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस पूर्व में पांच नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुकी है. अब पुलिस के बढ़ते दबाव और एनकाउंटर के डर से शुक्रवार को दो और आरोपियों ने कोतवाली पहुंचकर सरेंडर कर दिया.
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