हापुड़ में पत्रकार की संदिग्ध मौत, दबंगों पर पीटने का आरोप, केस दर्ज

उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ में रविवार को एक 45 वर्षीय पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई और आनन-फानन में तीन थानों की फोर्स अस्पताल व मौके पर पहुंच गई. मृतक के साथ मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने विज्ञापन मांगने को लेकर दबंगों द्वारा मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है.

हापुड़ के कोठी गेट निवासी 45 वर्षीय पत्रकार नसीम रविवार को जरौठी रोड पर गए थे. साथ मौजूद प्रत्यक्षदर्शी सलाउद्दीन के अनुसार, वे लोग दीपावली के विज्ञापन के सिलसिले में जरौठी रोड स्थित अशोक कुमार तोड़ी वालों के यहां गए हुए थे. गाड़ी में नसीम अहमद और ड्राइवर बैठे थे, जबकि सलाउद्दीन के साथ दो महिलाएं भी मौजूद थीं.

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दबंगों की पिटाई से पत्रकार की मौत का दावा

सलाउद्दीन का आरोप है कि विज्ञापन मांगने की बात पर वहां विवाद शुरू हो गया. आरोपियों ने देखते ही देखते 8 से 10 लोगों ने उन पर हमला बोल दिया. प्रत्यक्षदर्शी का दावा है कि उसके साथ लात-घूंसों से जमकर मारपीट की गई. इसके बाद पत्रकार नसीम की अचानक तबीयत बिगड़ गई. आनन-फानन में नसीम को हापुड़ की गढ़ रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंचे अधिकारी

घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और परिवार में कोहराम मच गया. हालात की गंभीरता को देखते हुए हापुड़ एसपी सहित हापुड़ देहात, हापुड़ कोतवाली और बाबूगढ़ थाने की पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंच गई.

विज्ञापन को लेकर हुआ था विवाद

एसपी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि मामला थाना हापुड़ देहात का है. नसीम पुत्र शमीम जनवाणी दैनिक के पत्रकार हैं और यहां पर एक फ्लोर मिल पर दिवाली का विज्ञापन लेने के लिए आए थे. बताया गया कि इनके साथ यहां पर मारपीट हुई है और अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई है. इस संबंध में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सही है. जो भी तथ्य आएंगे जांच से, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

वहीं, घटना के बाद अस्पताल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. तीन थानों की पुलिस टीम अस्पताल में डेरा डाले हुए है और पूरे मामले की बारीकी से जांच-पड़ताल कर रही है. पुलिस का कहना है कि हर पहलू की जांच की जा रही है और मौत के असल कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.

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