Hapur News: हापुड़ में 40 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या, गर्दन और चेहरे पर चाकू से हमला, पुलिस जांच में जुटी
Hapur News: बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में 40 वर्षीय महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
यूपी के जनपद हापुड़ से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में 40 वर्षीय महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
इस घटना के संबंध में पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में हुई है. पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान रीता शर्मा के रूप में हुई है, जो अपने पति राहुल शर्मा के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर साथ में रहती थी. दंपति का इकलौता बेटा मेरठ में अपने दादा के पास रहता है.
महिला के गर्दन और चेहरे पर चाकू से हमला
पुलिस के मुताबिक, राहुल शर्मा ने बताया कि सोमवार रात करीब नौ बजे वह बाइक से गांव नानई गया था, इसके बाद चांदपुर चला गया. मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे जब वह घर लौटा तो मुख्य गेट खुला मिला. घर के अंदर जाकर देखा तो पत्नी रीता का शव बेड पर खून से लथपथ पड़ा था. महिला की गर्दन और चेहरे पर चाकू से कई वार किए गए थे. शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई.
पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
पुलिस अधिकारियों ने आगे बताया कि, हत्या की सूचना मिलते ही बहादुरगढ़ पुलिस और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए. जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है.
मामले में पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा?
हापुड़ एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि, “थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी. मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. मृतका के परिजनों द्वारा पति पर संदेह व्यक्त किया गया है. मामले के शीघ्र अनावरण के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है. सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है.”
