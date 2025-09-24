उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या किये जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि परचून की दुकान करने वाले व्यक्ति का गांव के ही दो युवकों से विवाद हो गया था. जिसके बाद जमकर हुई मारपीट में दुकानदार को गंभीर चोटें आईं. जिस पर उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बीच रास्ते में ही मौत हो गई. पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं घटना के बाद लोगों में आक्रोश है, मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है.



जानकारी के अनुसार, जिले के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव अठसैनी में रहने वाले संजय उम्र 45 वर्ष पुत्र हरपाल की गांव में ही परचून की दुकान है. संजय का दुकान के सामान के लेनदेन को लेकर गांव के ही दो युवकों से विवाद हो गया था. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों युवकों ने संजय की बेरहमी से पिटाई की. जिसमें दुकानदार संजय गंभीर रूप से घायल हुआ था. संजय को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बीच रास्ते में ही संजय की दर्दनाक मौत हो गई.

दुकानदार की मौत के बाद परिवार में आक्रोश

वहीं परचून दुकानदार की मौत के बाद गांव में हत्या की सूचना से ग्रामीणों और परिवारजनों में आक्रोश फैल गया. वहीं, सूचना मिलते ही थाना पुलिस सहित उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गये. आनन-फानन में गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया. पुलिस ने मृतक दुकानदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच-पड़ताल करनी शुरू कर दी है.

मामले पर पुलिस ने क्या कहा?

वहीं, इस मामले पर हापुड़ एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि आज सुबह गांव अठसैनी में दो पक्षों में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था. कारण अभी स्पष्ट नहीं है. बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद इनकी चेस्ट में पेन उठा तो डॉक्टर को दिखाया गया लेकिन जब यहां ठीक नहीं हुए तो उनको गढ़ लेकर जा रहे थे. रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई. तहरीर आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.