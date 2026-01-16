हापुड़ में शख्स ने अपने ही बड़े भाई को चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट, वजह जान उड़ जाएंगे होश

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. घटना के बाद छोटा भाई मौके से फरार हो गया. जबकि बड़े भाई की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया. बताया जा रहा है कि छोटे भाई और बड़े भाई में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिसके चलते विवाद में छोटे भाई ने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया.

फिलहाल घटना के बाद सूचना मिलते ही बहादुरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जबकि हत्या के बाद फरार हुए छोटे भाई की तलाश में पुलिस जुट गई है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के बहादुरगढ़ गांव में उमेश अपनी पत्नी संगीता व दो छोटी बेटियों के साथ- साथ अपने छोटे भाई दीपांशु के साथ रह रहा था. बताया जा रहा है कि उमेश गुरुवार की देर शाम को जब अपने घर पहुंचा, तो उसका अपने छोटे भाई से 50 हजार रूपये को लेकर विवाद हो गया. इसी बात को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया. आवेश में आकर छोटे भाई दीपांशु ने घर में रखे चाकू से अपने बड़े भाई उमेश पर हमला बोल दिया. पेट में चाकू लगने से उमेश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की जानकारी जैसे ही परिवार के लोगों को हुई, तो उनमें कोहराम मच गया. जबकि अपने बड़े भाई की हत्या की वारदात के बाद हत्यारोपी छोटा भाई दीपांशु मौके से फरार हो गया. उधर, सूचना मिलते ही थाना बहादुरगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई. पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए मृतक उमेश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दीपांशु की तलाश करनी शुरू कर दी है.

शराब पीने के बाद हुआ विवाद

हापुड़ एएसपी विनती भटनागर ने बताया कि थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि उमेश की चाकू लगने से मृत्यु हुई है. मृतका की पत्नी ने तहरीर में बताया कि उनके पति शराब पीने के आदि थे. और परिवार से 50 हजार रूपये की मांग कर रहे थे ताकि इनकी नौकरी लग सके. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा. मृतक के छोटे भाई दीपांशु के द्वारा ही चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी गई है. ऐसा मृतक की पत्नी के द्वारा तहरीर दी गई है. मुकदमा पंजीकृत कर जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी.