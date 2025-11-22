हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ में बाइक सवारों का खतरनाक स्टंट, गोद में बैठाकर की ड्राइव, 26 हजार का कटा चालान

हापुड़ में बाइक सवारों का खतरनाक स्टंट, गोद में बैठाकर की ड्राइव, 26 हजार का कटा चालान

UP News: बीच सड़क पर खुद और दूसरों की जान जोखिम में डालकर बाइक पर स्टंट करने वाले युवकों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर 26 हजार का चालान काटा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 22 Nov 2025 09:39 PM (IST)
यूपी के जनपद हापुड़ में स्टंट बाजी का खतरनाक खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है. पुलिस बार-बार चेतावनी दे रही है, सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ बेखौफ युवा नियमों को ताक पर रखकर अपनी और दूसरों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे. ताजा मामला शनिवार का है जब एक मोटरसाइकिल पर सवार चार-पांच युवकों ने दिनदहाड़े जानलेवा स्टंट किया. 

वायरल वीडियो में बाइक पर सबसे पीछे बैठे युवक ने अपने साथी को गोद में उठा लिया और इस हालत में तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाते रहे. तीन लोग बाइक पर पहले से ही सवार थे, ऊपर से गोद में एक और शख्स बैठा लिया, जरा सा भी संतुलन बिगड़ा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था. यह खतरनाक करतब हापुड़ की दिल्ली रोड पर किया गया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस ने काटा बाइक का 26 हजार का चालान

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हुआ तो मामला हापुड़ यातायात पुलिस के संज्ञान में आया. यातायात पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हुए संबंधित बाइक का चालान काट दिया. मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 26,500 रुपये का जुर्माना ठोका गया. बाइक मालिक को सख्त हिदायत दी गई कि दोबारा ऐसा हुआ तो गाड़ी जब्त करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी.

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में बाइक सवारों के स्टंट की वीडियो पहले भी सामने आ चुकी हैं, हालांकि, स्टंटबाज बाइक सवारों पर चालान पुलिस के द्वारा किया जा चुका है. इस बार भी पुलिस टीम की तरफ करने वाले बाइक सवारों पर वीडियो वायरल होने के बाद चालानी कार्रवाई की गई है. अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर क्या फिर बाइक स्टंट की तस्वीरें सामने आएंगी?

Published at : 22 Nov 2025 09:36 PM (IST)
