ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्यौहार नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद का पशु बाजार पूरी तरह से गुलजार हो गया है. बाजार में एक से बढ़कर एक कुर्बानी के जानवर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार सारी लाइमलाइट एक 'वीआईपी भैंसे' (VIP Buffalo) ने लूट ली है. इस भैंसे की कीमत और इसके शाही ठाट-बाट सुनकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ रहे हैं.

हापुड़ के असौड़ा स्थित पशु बाजार में पशु व्यापारी आमिर इस विशालकाय भैंसे को लेकर पहुंचे हैं. आमिर ने इसकी कीमत कोई मामूली नहीं, बल्कि पूरे 31 लाख रुपये लगाई है.

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रोज 10 किलो दूध और 2 किलो घी है खुराक

व्यापारी आमिर के मुताबिक, इस भैंसे के शौक किसी बड़े वीआईपी (VIP) से कम नहीं हैं. इसकी रोजाना की डाइट चार्ट आम लोगों को हैरान कर देने वाली है:

दूध और घी: यह भैंसा सुबह-शाम 5-5 किलो (कुल 10 लीटर) दूध पीता है और रोज 2 किलो शुद्ध देसी घी खाता है.

शाही खाना: इसे बेहतरीन क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, चुनी और चोकर खिलाया जाता है.

खास मालिश: इस वीआईपी भैंसे की सेहत और स्किन की चमक बनाए रखने के लिए रोजाना करीब 2 घंटे तक इसकी खास मालिश (Massage) की जाती है.

21 लाख तक लग चुकी है बोली, सेल्फी लेने वालों का तांता

बाजार में इस विशालकाय और सजे-धजे भैंसे को देखने के लिए दूर-दूर से लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. हर कोई इसके शाही अंदाज को देखकर हैरान है और इसके साथ सेल्फी (Selfie) लेने को बेताब है.

व्यापारी आमिर का कहना है कि बाजार में अब तक इस भैंसे की 21 लाख रुपये तक की बोली लग चुकी है, लेकिन वह इसे 31 लाख से कम में बेचने को तैयार नहीं हैं.

सादगी के पर्व में दिखावे की होड़

ईद-उल-अजहा पर पशुओं की कुर्बानी एक अहम इस्लामिक परंपरा है, जिसका मूल उद्देश्य 'सादगी और ईश्वर के प्रति समर्पण' है. लेकिन आधुनिक दौर में पशुओं की इस तरह की अत्यधिक ऊंची कीमतें (जैसे 21 या 31 लाख रुपये) बाजार में कहीं न कहीं एक तरह की प्रतिस्पर्धा और दिखावे (Show-off) को बढ़ावा दे रही हैं, जो इस इबादत के मूल संदेश से थोड़ा अलग नजर आता है.

बहरहाल, हापुड़ के इस बाजार में यह 31 लाख का 'वीआईपी भैंसा' फिलहाल हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है.

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