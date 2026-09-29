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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़: गन प्वाइंट पर 50 लाख के माल से लदी कैंटर लूटी, चालकों को अगवा कर जंगल में फेंका

हापुड़: गन प्वाइंट पर 50 लाख के माल से लदी कैंटर लूटी, चालकों को अगवा कर जंगल में फेंका

बदमाशों ने असलहों के बल पर मारपीट करते हुए चालक शकील और उसके साथियों को बंधक बना लिया. बदमाशों ने उनके मोबाइल फोन और करीब 5 हजार रुपये की नकदी भी छीन ली.

Written By : विपिन शर्मा, हापुड़ |  Updated at : 29 Sep 2026 10:18 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से लूट की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां गढ़ कोतवाली क्षेत्र स्थित ब्रजघाट चौकी के पास देर रात कार सवार बेखौफ बदमाशों ने हथियारों के बल पर कपड़ों से लदे एक कैंटर को लूट लिया. बदमाशों ने कैंटर चालक और उसके साथियों को गन प्वाइंट पर बंधक बनाकर अगवा किया और फिर अमरोहा जिले के जंगलों में फेंककर गाड़ी समेत फरार हो गए. 

लूटे गए कैंटर और उसमें भरे माल की कीमत करीब 40 से 50 लाख रुपये बताई जा रही है. इस बड़ी वारदात के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. जानकारी के अनुसार कैंटर गाड़ी संख्या UP 23 एटी 2786 दिल्ली के शास्त्री पार्क/गांधी नगर से माल लादकर अमरोहा में नौगांवा/धनौरा की तरफ जा रही थी. 

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कैंटर में लेदर की जैकेट बनाने का कपड़ा, चेन, बटन और पैकिंग सामग्री जैसी चीजें भरी हुई थीं. देर रात करीब 2:55 बजे टोल टैक्स बचाने के चक्कर में चालक मुख्य हाईवे छोड़कर सालारपुर-पलवाड़ा मार्ग से होते हुए बलवापुर की तरफ से गाड़ी निकाल रहा था. इसी दौरान ब्रजघाट चौकी क्षेत्र में बलवापुर के पास पहले से घात लगाए कार सवार 7 से 8 बदमाशों ने कैंटर के आगे अपनी गाड़ी लगाकर उसे रोक लिया. 

कैंटर लेकर रफूचक्कर हो गए बदमाश

बदमाशों ने असलहों के बल पर मारपीट करते हुए चालक शकील और उसके साथियों को बंधक बना लिया. बदमाशों ने उनके मोबाइल फोन और करीब 5 हजार रुपये की नकदी भी छीन ली. इसके बाद वे पीड़ितों को अपनी कार में डालकर ले गए और अमरोहा जनपद के रहरा थाना/हसनपुर क्षेत्र के जंगलों में फेंककर कैंटर लेकर रफूचक्कर हो गए. जंगल में छूटने के बाद पीड़ितों ने किसी तरह खुद को संभालते हुए स्थानीय ग्रामीणों की मदद ली और फोन से गाड़ी मालिक व पुलिस को घटना की सूचना दी. 

पीड़ित कैंटर चालक शकील ने बताया कि वह दिल्ली से आ रहा था, तभी पलवाड़े रोड पर पीछे से गाड़ी आई और उसके कैंटर के आगे लगा दी. कार में 7 से 8 लोग सवार थे, जिन्होंने उन्हें मारपीट करते हुए बंधक बना लिया और अपनी गाड़ी में डालकर ले गए. बदमाशों ने उन्हें अमरोहा जिले के रहरा थाने के जंगलों में छोड़ा. 

शकील ने बताया कि गाड़ी में कपड़ा था. बदमाशों ने उन्हें बहुत मारा और फोन भी छीन लिया तथा 5000 रुपये भी छीनकर ले गए. वहीं पीड़ित मोहम्मद अशरफ ने बताया कि कैंटर में हम तीन लोग थे, जो दिल्ली से अमरोहा जा रहे थे. बीच रास्ते में बदमाशों ने कान पर तमंचा रख दिया और गाड़ी में डालकर ले गए और बाद में रहरा थाने के पास जंगलों में फेंक दिया. 

पुलिस ने खगाले सीसीटीवी

वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो सूचना मिलते ही हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक महेश कुमार और गढ़ कोतवाल देवेंद्र बिष्ट भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची. वारदात की जांच के लिए हाईवे और आसपास के रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. सीसीटीवी फुटेज में बाबा फार्म हाउस के पास अर्टिगा कार सवार बदमाश कैंटर को ले जाते हुए नजर आए.

बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी जारी

अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीमों का गठन कर दिया गया है और बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी जारी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को चिन्हित कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और लूटा गया माल व कैंटर बरामद कर लिया जाएगा.

Published at : 29 Sep 2026 10:18 AM (IST)
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