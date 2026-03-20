हमीरपुर में रिटायर्ड DIG के भतीजे की संदिग्ध मौत, लहूलुहान हालत में मंदिर के बाहर मिला था युवक

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में गंभीर रूप से घायल मिले सेवानिवृत्त डीआईजी के भतीजे की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. 17 मार्च को युवक गांव के बाहर मंदिर के पास लहूलुहान हालत में मिला था. परिजनों के मुताबिक उसके सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी थी. उन्होंने बताया कि गांव के कुछ लोग उसे अपने साथ बेतवा नदी में होने वाले मौरंग खनन में ट्रैक्टर ट्रॉली लोड कराने की बात कहकर ले गए थे.

ये घटना थाना कुरारा की ग्राम पंचायत पतारा केक्योटरा की है. जहां रहने वाले बद्री प्रसाद ने बताया कि 17 मार्च की रात करीब 11 बजे उसके घर में गांव के ही दो लोग आए और उसके 35 वर्षीय बड़े भाई सरजू प्रसाद को बेतवा नदी किनारे हो रहे मौरंग के अवैध खनन में ट्रैक्टर ट्रॉली लोड कराने का लालच देकर अपने साथ ले गए.

रात भर जब सरजू प्रसाद घर नहीं लौटा तो दूसरे दिन 18 मार्च की सुबह परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. इस दौरान सरजू नदी किनारे खेरापति बाबा के मंदिर के पास सीढ़ियों में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल सरजू प्रसाद को जिला अस्पताल लेकर गए लेकिन, उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया.

कानपुर में इलाज के दौरान हुई मौत

मृतक के भाई बद्रीप्रसाद ने बताया कि उसके चाचा एमडी कर्णधार सेवानिवृत्त डीआईजी हैं. बुधवार को कानपुर के हैलेट अस्पताल में इलाज के दौरान सरजू की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों पर दुखों को पहाड़ टूट पड़ा. परिजनों का रो-रोक कर बुरा हाल है. बद्री प्रसाद ने सरजू की हत्या करने की आशंका जताई है.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

बद्रीप्रसाद ने बताया कि उसके भाई के सिर के पिछले हिस्से में किसी नोंकदार चीज से चोट पहुंचाई गई है, हाथ, पैर और चेहरे में भी चोटों के निशान हैं. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की सही वजह सामने आ सकेगी. पुलिस का कहना है कि व पीएम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है, जिसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट- अरुण श्रीवास्तव