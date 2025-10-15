उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिसे सुनने और जानने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है. हमीरपुर में कुत्ते के मालिकाना हक को लेकर दो पक्ष पुलिस की दहलीज तक पहुंच गए. अजीबों-गरीब इस मामले पर पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है.



जानकारी के मुताबिक, जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में उस समय अजीब स्थिति बन गई जब दो लोग एक ही कुत्ते पर मालिकाना हक जताते हुए थाने पहुंच गए. मामला सुमेरपुर कस्बे का है, जहां कुंडौरा गांव के श्रीपत कुशवाहा और सुमेरपुर निवासी घनश्याम यादव की बेटियां एक ही कुत्ते को अपना बताने लगीं.

दोनों पक्षों की ओर से किया गया अपना-अपना दावा

सेजल कुशवाहा का कहना है कि यह शेरू नाम का कुत्ता उनके पास पिछले सात महीनों से है. वहीं दूसरी ओर, चाहत यादव ने बताया कि यह उनका कुत्ता है जो पिछले शनिवार को घर से लापता हो गया था. चाहत का दावा है कि शेरू के गुम होने के बाद उसने आठ दिन से खाना तक नहीं खाया.

पुलिस ने कुत्ते को कब्जे में लिया

अरविंद यादव ग्राम प्रधान कुंडौरा को दावेदारी को लेकर पुलिस ने बुलाया, जिन्होंने बताया कि यह कुत्ता पहले सेजल कुशवाहा के घर में देखा गया था. दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता देख पुलिस ने फिलहाल कुत्ते को अपने कब्जे में ले लिया है और दोनों परिवारों से प्रमाण पत्र या कोई ठोस सबूत देने को कहा है.

पुलिस बोली- जांच के बाद असली मालिक को सौंपा जाएगा कु्त्ता

वहीं इस घटना के बाबत, स्थानीय थाना पुलिस के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि कुत्ते को लेकर दो पक्षों की ओर से मालिकाना हक को लेकर दावा गया है. इस मामले की जांच की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर कुत्ते को उसके असली मालिक को सौंप दिया जाएगा.