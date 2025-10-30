हमीरपुर: प्रेमिका की शादी तय होने पर प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या, लड़की ने की आत्महत्या की कोशिश

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र के परछछ गांव में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी. यहां प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों ने प्रेमी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी, जबकि उसकी प्रेमिका ने गला और हाथ की नस काटकर आत्महत्या की कोशिश की. मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए चार को हिरासत में ले लिया है.

रवि इससे पहले भी प्रेमिका को घर से ले गया था, तब भी परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने उसे बरामद कर लिया था. घटना के बाद से पूरे गांव में सनसनी फ़ैल गयी है.

क्या है पूरा मामला ?

बांदा जनपद के पैलानी कस्बे का रहने वाला रवि परछछ गांव की रहने वाली अपनी चचेरी बहन मनीषा से प्रेम करता था. जब रवि को पता चला कि मनीषा की शादी किसी और के साथ तय कर दी गई है, तो वह बुधवार को परछछ गांव पहुंच गया और सीधे मनीषा के कमरे में जा पहुंचा.

इसी दौरान मनीषा के चाचा पिंटू ने रवि को देख लिया और उसे पकड़ कर कमरे से घसीटते हुए कमरे से बाहर लाया और सभी लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. जब रवि ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन भागने के दौरान सड़क के किनारे बनी खाई में वह गिर गया. इस दौरान परिजनों ने उसे पकड़कर रस्सी से कल्टीवेटर में बांध दिया और डंडों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. मारपीट के दौरान सिर पर डंडा लगने से रवि की मौके पर ही मौत हो गई.

रवि की मौत की जानकारी मिलने पर मनीषा ने चाकू से गले और हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया है.

रवि ने बनाया था वीडियो

घटना से पहले रवि का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने कहा कि “बुधवार को वह परछछ गांव जाएगा और देखेगा कि उसकी प्रेमिका की शादी किसी और से कैसे की जाती है.

पुलिस अधीक्षक डॉ दीक्षा शर्मा ने बताया कि मृतक युवक के पिता कालेदीन की तहरीर पर पुलिस ने मुकेश, पुत्तन, बल्ली, काली और सूबेदार उर्फ मुन्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जून में भी प्रेमिका को ले गया था

जून में भी लड़की की शादी तय हुई थी तब भी रवि उससे पहले ही अपनी प्रेमिका को भगा ले गया था. लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था और लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया था. तभी से रवि मौका देख रहा था कि फिर कब अपनी प्रेमिका को भगा ले जाए, जब उसे उसकी शादी की बात फिर पता चली तो उसने उसके गांव आने की बात मन में ठान ली लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी आखिरी मुलाकात होगी.