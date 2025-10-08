Haldwani: लॉज में तीन युवतियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया युवक, लोगों ने पीटा

हल्द्वानी के नैनीताल रोड से सटे वार्ड-3 स्थित वेलेजली लॉज में देर रात एक युवक और तीन युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने पर इलाके में हंगामा खड़ा हो गया. मामले में एक समुदाय विशेष के युवक के शामिल होने पर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और मौके पर मौजूद चारों को पीट दिया.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए चारों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. तीनों युवतियों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है.

आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए युवक-युवती

पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक तसलीम, जो बाइक मैकेनिक का काम करता है, वार्ड में ही एक किराए के मकान में रह रहा था. आरोप है कि वह सोमवार रात तीन युवतियों को अपने कमरे में लेकर आया. मोहल्ले में इसकी जानकारी फैलते ही लोग मौके पर पहुंच गए, जहां युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले.

पुलिस ने पार्षद की शिकायत पर शुरू की कार्रवाई

बताया जा रहा है कि पकड़ी गई युवतियों में से दो गौलापार और एक हल्द्वानी शहर की निवासी है. पार्षद धर्मवीर डेविड ने कोतवाली पुलिस को इस संबंध में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है. पार्षद धर्मवीर डेविड की शिकायत पर कोतवाली पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस बोली- सभी पहलूओं की जांच जारी

वहीं इस घटना को लेकरक सीओ सिटी नितिन लोहनी का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स भेजा गया था. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

