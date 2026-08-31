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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी पर FIR के बाद गरमाई सियासत, क्या अब आक्रामक होगी कांग्रेस?

राहुल गांधी पर FIR के बाद गरमाई सियासत, क्या अब आक्रामक होगी कांग्रेस?

राहुल गांधी ने इस मुद्दे को केवल खरगे से जुड़ी व्यक्तिगत घटना के रूप में नहीं देखा. उन्होंने इसे दलितों के सम्मान और सामाजिक भेदभाव के बड़े सवाल से जोड़ा और कार्रवाई की मांग की.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 31 Aug 2026 10:59 AM (IST)
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उत्तराखंड में हल्द्वानी के रामलीला मैदान से शुरू हुआ कथित शुद्धिकरण विवाद अब उत्तराखंड की स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रहा. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सभा के बाद हुए धार्मिक अनुष्ठान को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए और इसे दलित सम्मान तथा छुआछूत के मुद्दे से जोड़ा. अब राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद इस विवाद ने कानूनी के साथ-साथ बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या FIR के बाद राहुल गांधी इस मुद्दे पर पीछे हटेंगे या फिर कांग्रेस इसे और आक्रामक तरीके से उठाएगी? क्योंकि अब यह विवाद केवल हल्द्वानी की एक घटना नहीं, बल्कि दलित राजनीति, सामाजिक न्याय और बीजेपी-कांग्रेस के बीच नैरेटिव की लड़ाई बनता दिखाई दे रहा है.

यह भी पढ़ें: बीजेपी नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह हत्याकांड में नया खुलासा, प्लॉट-रुपयों का लालच आया सामने

हल्द्वानी से FIR तक कैसे पहुंचा मामला?

मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी में हुई जनसभा के बाद रामलीला मैदान में धार्मिक अनुष्ठान और कथित शुद्धिकरण को लेकर विवाद शुरू हुआ था. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि खरगे के दलित समुदाय से होने की वजह से यह सब किया गया. बीजेपी ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि धार्मिक अनुष्ठान को खरगे की जाति से जोड़ना गलत है.

राहुल गांधी ने इस मुद्दे को केवल खरगे से जुड़ी व्यक्तिगत घटना के रूप में नहीं देखा. उन्होंने इसे दलितों के सम्मान और सामाजिक भेदभाव के बड़े सवाल से जोड़ा और कार्रवाई की मांग की. इसी विवाद में अब राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है.

यहीं से राजनीतिक लड़ाई का नया दौर शुरू होता है. कांग्रेस अब यह सवाल उठा सकती है कि जिस घटना को लेकर कार्रवाई की मांग की गई, उसमें राहुल गांधी के खिलाफ FIR क्यों दर्ज हुई? वहीं बीजेपी का तर्क रहेगा कि किसी भी नेता को बिना पर्याप्त आधार के किसी धार्मिक आयोजन को जातिगत रंग देने की छूट नहीं है.

क्या FIR के बाद और आक्रामक होंगे राहुल गांधी?

राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, दलितों और पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर लगातार मुखर रहे हैं. इसलिए हल्द्वानी विवाद को उनकी मौजूदा राजनीतिक रणनीति से अलग करके देखना मुश्किल है.

राहुल गांधी ने इस मुद्दे को एक व्यक्ति के बजाय पूरे दलित समाज के सम्मान से जोड़ने की कोशिश की है. राजनीतिक तौर पर यह कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

अब FIR के बाद राहुल गांधी का अगला कदम महत्वपूर्ण होगा. अगर कांग्रेस इस मामले को केवल कानूनी लड़ाई तक सीमित रखती है तो विवाद धीरे-धीरे जांच की प्रक्रिया में चला जाएगा. लेकिन अगर इसे ‘दलित सम्मान का सवाल उठाने पर कार्रवाई’ के राजनीतिक संदेश के साथ आगे बढ़ाया गया, तो मामला उत्तराखंड से बाहर भी जा सकता है.

क्या चुनाव से पहले दलित राजनीति का बड़ा मुद्दा बनेगा?

यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू है. हल्द्वानी की घटना एक राज्य की है, लेकिन दलित सम्मान और सामाजिक न्याय की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर असर डाल सकती है.

मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित समुदाय से आते हैं. इसलिए कांग्रेस के लिए यह मुद्दा राजनीतिक और प्रतीकात्मक, दोनों रूप से महत्वपूर्ण है. राहुल गांधी की आक्रामक एंट्री के बाद पार्टी इसे व्यापक सामाजिक न्याय की बहस से जोड़ने की कोशिश करती दिखाई दे रही है.

हालांकि कांग्रेस के सामने चुनौती भी है. किसी एक घटना के आधार पर पूरे दलित समाज की राजनीतिक प्रतिक्रिया तय नहीं की जा सकती. असली सवाल यह होगा कि क्या दलित समाज कांग्रेस की इस व्याख्या को स्वीकार करता है या बीजेपी यह स्थापित करने में सफल रहती है कि धार्मिक आयोजन को राजनीतिक लाभ के लिए जाति से जोड़ा गया.

धामी इतने आक्रामक क्यों हैं?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस मुद्दे पर खुलकर जवाब देना भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. धामी और बीजेपी संभवतः यह नहीं चाहते कि राहुल गांधी का आरोप राष्ट्रीय स्तर पर इस रूप में स्थापित हो कि उत्तराखंड में किसी दलित नेता की सभा के बाद जातिगत कारणों से शुद्धिकरण किया गया.

इसके पीछे उत्तराखंड की सामाजिक छवि का सवाल भी है और विपक्ष को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने से रोकने की रणनीति भी. अगर बीजेपी केवल सफाई देती रहती, तो कांग्रेस इसे लगातार दलित सम्मान के मुद्दे के रूप में आगे बढ़ा सकती थी.

धामी का आक्रामक रुख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में राजनीतिक लड़ाई तेज होनी है. बीजेपी इस मुद्दे को शुरुआत में ही चुनौती देकर कांग्रेस के नैरेटिव को कमजोर करना चाहती है.

राहुल गांधी अचानक इतने आक्रामक क्यों हुए?

विवाद शुरू होने के बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी, लेकिन राहुल गांधी के सीधे हस्तक्षेप के बाद यह राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के केंद्र में पहुंच गया. राहुल गांधी लंबे समय से सामाजिक न्याय और जातिगत असमानता के सवाल पर बीजेपी को घेरते रहे हैं. हल्द्वानी की घटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे तौर पर विवाद के केंद्र में थे. इसलिए राहुल गांधी के लिए यह केवल एक स्थानीय घटना नहीं रही.

राजनीतिक रूप से इसे ऐसे देखा जा सकता है कि खरगे इस घटना का केंद्र हैं, लेकिन राहुल गांधी इसे एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक सवाल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं.

क्या खरगे को साइडलाइन किया गया था?

इस सवाल पर अभी कोई पुष्ट तथ्य नहीं है कि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खरगे को साइडलाइन किया था. हां, यह जरूर है कि राहुल गांधी के आक्रामक हस्तक्षेप के बाद राजनीतिक बहस का केंद्र तेजी से उनके बयानों पर आ गया.

इसे कांग्रेस की अलग-अलग स्तर पर बनाई गई रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है. खरगे ने सीधे तौर पर इस घटना पर अपनी बात रखी, जबकि राहुल गांधी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय की राजनीति से जोड़ दिया. लेकिन कांग्रेस के लिए यह भी महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे विवाद में खरगे की अपनी राजनीतिक भूमिका स्पष्ट बनी रहे, क्योंकि घटना से सीधे तौर पर वही जुड़े हुए हैं.

FIR के बाद अब क्या होगा?

अब यह मामला कानूनी और राजनीतिक, दोनों स्तरों पर आगे बढ़ेगा. कानूनी स्तर पर FIR में लगाए गए आरोपों की जांच होगी. अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा. राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस और बीजेपी अपनी-अपनी व्याख्या लेकर जनता के बीच जाएंगी. कांग्रेस यह संदेश दे सकती है कि दलित सम्मान का सवाल उठाने वाले राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हुई. बीजेपी कहेगी कि राहुल गांधी ने धार्मिक आयोजन को जाति की राजनीति से जोड़ दिया. यही नैरेटिव की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण होगी. आने वाले दिनों में जो पक्ष अपनी बात ज्यादा प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाएगा, उसे राजनीतिक फायदा मिल सकता है.

बीजेपी के सामने चुनौती क्या है और कांग्रेस के लिए जोखिम क्या है?

बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि दलित समाज के बीच किसी भी तरह की नकारात्मक धारणा न बनने पाए. पार्टी को लगातार यह स्पष्ट करना होगा कि धार्मिक अनुष्ठान का खरगे की जाति से कोई संबंध नहीं था. वहीं कांग्रेस के लिए जोखिम यह है कि उसके आरोपों का तथ्यात्मक आधार लगातार मजबूत होना चाहिए. अगर जांच में जातिगत एंगल को लेकर कांग्रेस के आरोप कमजोर पड़ते हैं तो बीजेपी राहुल गांधी पर राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दे को बढ़ाने का आरोप और तेज कर सकती है.

आखिर इस लड़ाई में दांव पर क्या है?

ऊपर से यह मामला राहुल गांधी के खिलाफ FIR का दिखाई देता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर दांव इससे कहीं बड़ा है. दांव पर दलित राजनीति का नैरेटिव है, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति है और बीजेपी की सामाजिक स्वीकार्यता भी है.

उत्तराखंड में यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक प्रतिक्रिया की भी परीक्षा है. वहीं राहुल गांधी के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वह इस विवाद को एक स्थानीय घटना से आगे ले जाकर सामाजिक न्याय की राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बना पाते हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ FIR इस विवाद को शांत कर देगी या फिर यही कार्रवाई कांग्रेस को इसे और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने का मौका देगी?

फिलहाल इतना तय है कि हल्द्वानी से शुरू हुआ यह विवाद अब केवल स्थानीय राजनीति की खबर नहीं है. आने वाले दिनों में राहुल गांधी की रणनीति, कांग्रेस की अगली राजनीतिक चाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जवाबी राजनीति तय करेगी कि यह मामला FIR तक सीमित रहता है या चुनावी राजनीति में लंबे समय तक गूंजता है.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 31 Aug 2026 10:59 AM (IST)
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